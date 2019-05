Jó tanácsok, ha nem akar kórházba kerülni!

A penészes kenyér veszélyei - videó

Sokan jártunk már úgy, hogy mire evésre került a sor, azt tapasztaltuk, hogy a nemrég vásárolt kenyér már itt-ott penészes. Ilyekor levágjuk a kékes-zöldes részeket, vagy kidobjuk a penészes szeleteket, és a többit vígan elfogyasztjuk. De ha lehet, ilyet többet ne csináljunk!

Először is érdemes jó, kovászos kenyeret vásárolni, amit egyszerűen a hűtőben lehet tárolni, sima konyharuhába tekerve. Egy idő után persze ezt is érdemes elfogyasztani. Ha túl sok, vágjuk szeletekre és fagyasszuk le! De érdemes átgondolni, mennyi kenyeret veszünk, hiszen annyi élelmiszer landul a kukában! Na de térjünk vissza a penészes kenyérre...

Jó tudni, hogy a látható penész csak a jéghegy csúcsa, hiába vágjuk le a kékes-zöldes részeket, a penészgomba-fonalak teljesen behálózzák a kenyeret. A zacskóból sem érdemes a látványra még elfogadható szeleteket elfogyasztani, ugyanis a zacskó tele van a gombaspórákkal.

Persze penészgomba fajta válogatja, melyik mérgező, melyik nem. De nem érdemes kockáztatni ennyiért...

A Cladosporium penészgomba például ártalmatlan, de egyeseknél allergiát okozhat, a Penicillium Crustosum pedig olyan mikotoxinokat termel, amelyek már igen veszélyesek. Az élelmiszerek természetes mikrobiotájának és romlást okozó gombapopulációjának leggyakoribb nemzetségei az Aspergillus, a Penicillium és a Fusarium. Mindhárom nemzetség a mikotoxinok legfőbb termelője! Nem egy olyan eset volt már, hogy kórházba került valaki penészgomba miatt. A Rhizopus stolonifer például a zöldes-feketés penészfoltok a kenyéren, ami megbetegítheti az orrmelléküregeket, szemüreget, és a tüdőt, és kezelés nélkül az agyhártyákra is ráterjedhet.

Nem jó ötlet megprirítani a kenyeret, ugyanis a magas hőmérséklet a gombákat igen, de a mikotoxinokat nem semmisíti meg...

Persze, ez nem azt jelenti, hogy mindenki életveszélyben van, de ha nem muszáj, ne együnk penészes kenyeret, még annak a "tiszta" részét sem!