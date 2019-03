Orvostudomány

Hihetetlen: sosem érzett fájdalmat egy 71 éves skót nő

Soha életében nem érzett fájdalmat a most 71 éves Jo Cameron. A skót nőt még az epidurális érzéstelenítés nélküli szülés is csak "csiklandozta", annyit érzett, hogy valami változik a testében. Hiába mondta neki mindenki, hogy ez nagyon fog fájni, Jo-nak egyáltalán nem fájt. A nő akkor sem érzett semmit, amikor egyszer eltörött a karja, csupán arra lett figyelmes, hogy furcsán állnak a csontjai - írja a The New York Times.



A kutatók most rájöttek: egy korábban ismeretlen gén mutációja könnyítette meg a nő életét.



Jo Cameronnak nem a fájdalommentesség az egyetlen "szuperképessége": a teste természetellenes gyorsasággal gyógyul, valamint a félelem és az idegesség is elkerülték élete során. A tudósok szerint mindezek möfött ugyanaz a génmutáció áll.



A kutatók szeretnék valamiképpen reprodukálni ennek a génmutációnak a hatását, hogy segítségével kidolgozhassanak egy teljesen új fájdalomcsillapítási módszert.