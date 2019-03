Orvostudomány

26 nappal kisfia születése után ikreknek adott életet egy bangladesi nő

Koraszülött kisfia világra jötte után egy hónappal ikreket szült egy bangladesi nő - írta a BBC hírportálja.



A 20 éves Arifa Szultana február végén szült Kulna város egyetemi klinikáján.



Huszonhat nappal később hasi fájdalmakra panaszkodott, ezért Dzsesszor város Addin kórházába vitték - mesélte a BBC-nek Sila Poddar szülész-nőgyógyász.



"Ahogy a beteg megérkezett, ultrahangvizsgálattal megállapítottuk, hogy ikreket vár. Megdöbbentünk, sosem láttunk ilyet addig. A páciensnek egy második méhe is volt".



Császármetszést végeztek rajta, az ikrek szövődmények nélkül jöttek a világra. Négy nappal később egészségesen mehettek haza.



Az orvos szerint Szultana és a férje "nagyon szegények, a nő sosem volt korábban ultrahangvizsgálaton".



Christopher Ng, a szigapúri GynaeMD Clinic nőgyógyásza szerint az uterus didelphys - vagyis az a szindróma, amikor egy nőnek két méhe van - "nem olyan ritka, mint gondolnánk".



"Ha az első szülés előtt végeztek volna ultrahangvizsgálatot, látták volna, hogy a kismamának két méhe van. Valószínű, hogy három petesejt is megérett nagyjából egy időszakban, meg is lettek termékenyítve, így jött létre a három embrió" - mondta el a BBC-nek.