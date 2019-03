Óraállítás

Egyre több iskolában cserélik le a régi faliórákat, mert a gyerekek nem tudják leolvasni az időt - videó

hirdetés

A fejlődés megállíthatatlan, és ennek köszönhetően egyre több olyan új eszköz kerül használatba, ami azzal a következménnyel jár, hogy a régi berendezések, dolgok már kimennek divatból, vagy a funkciójuk válik értelmetlenné.



Ennek a változásnak az egyik ékes bizonyítéka a Filantropikum szerint, hogy az Egyesült Királyságban lévő iskolákban, a vizsgák idején le kell cserélni a hagyományos, analóg órákat, ugyanis egyre kevesebb diák ismeri ezt az óratípust, egyszerűen nem tudják leolvasni róluk a pontos időt.



Malcolm Trobe, az Association of School and College Leaders (ASCL) helyettes titkára a Telegraph brit lapnak elmondta, hogy a 18 évnél fiatalabbak egyre kevésbé ismerik a hagyományos órák időmegjelenítését, ezért most digitális órákat próbálnak felszerelni a tantermekben, hogy a gyerekeknek ne okozzon problémát megállapítani azt, hogy mennyi idejük van még hátra a vizsgadolgozatok befejezéséig.



Trobe elmondása szerint a fiatalok leginkább a számítógépek, telefonok kijelzőiről olvassák le az idő múlását, a hagyományos óra használatát egyre kevesebben ismerik. Az is hozzátette, hogy a sok kütyünek köszönhetően a gyerekek egyre nehezebben tanulják meg megfogni a ceruzát és a tollat.



“Ahhoz, hogy megfogj egy ceruzát és mozgasd, az ujjaidban lévő öt izom erős kontrolljára van szűkséged. A gyerekeknek egyre nehezebb ezeket a feladatokat megtanulni” – mondta Malcolm Trobe.



“Könnyebb a gyerek kezébe egy iPad-et adni és hagyni, hogy építőkockás játékokat játsszon rajta, mind fizikailag megtanítani őket erre. Emiatt nem fejlesztik ki azokat a képességeket, amivel később könnyedén megtanulhatják a ceruzával, tollal való írást” – tette hozzá.