Orvostudomány

Cisztának hitték, valójában parazita ikertestvére növekedett a születendő kislányban

A kolumbiai édesanya, Monica Vega 35 hetes terhes volt, amikor először látta orvos. Eleinte úgy tűnt, a születendő kislánynak májcisztája van. Hogy biztosabb eredményeket kapjanak, az orvosok 3- és 4-dimenziós képalkotó eljárást is végeztek, amely pontosabb képet adott a testben látott foltról.



Így fedezték fel, hogy a folyadékkal teli üregben valójában egy másik magzat növekszik, aki a köldökzsinór révén össze is kapcsolódott a nővér bélfalával, így a vérellátása is biztosított volt.



A magzat csupán félig volt kifejlődve, végtagjai se nagyon voltak. Az orvosok már ekkor felvetették, hogy a parazita ikret el kellene távolítani, mert esetleg kárt tehet a még meg sem született babában. A beavatkozásra végül sor is került. Az idősebb lányt császármetszéssel hozták világra.



A "magzat a magzatban" eset annyira ritka az eljárásban részt vevő orvosok szerint, hogy csak minden 500 ezredik ikerterhességnél fordul elő.