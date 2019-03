Állapot

A fiatal várandós londoni nők kétharmada küzd mentális problémákkal

2019.03.07 17:25 MTI

A kutatás szerint a 16-25 év közötti, gyermeket váró nők 67 százalékánál jelentkeznek mentális problémák, például depresszió, szorongás, poszttraumás stressz vagy kényszerbetegség - állapította meg a brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) Egészségügyi Kutatóintézete (NIHR) kutatása.



Különösen a szorongásos zavarok, főleg a szociális fóbia gyakoriak.



Összehasonlításképpen: a 25 év feletti várandós londoni nők 21 százalékánál jelentkeznek hasonló problémák.



A King's College London pszichiátriai, pszichológiai és idegtudományi intézetének kutatói 575 nőt vontak be a kutatásba az első szülés előtti orvosi találkozójakor. Közülük 57-en voltak 16 és 24 év közöttiek.



Egy sztenderd pszichiátriai diagnosztikai interjú révén mindegyiküket kikérdezték, hogy megállapítsák, érvényesek-e rájuk egy vagy két mentális betegség kritériumai. A tudósok feljegyezték a szociodemográfiai hátterükre, például etnikai hovatartozásukra, képzettségükre és munkakörükre vonatkozó információkat is - olvasható a medicalxpress.com orvostudományi honlapon.



A csütörtökön a BJPsych Open című szaklapban bemutatott kutatás szerint a 25 év alatti várandós nők elsősorban nem fehér, egyedülálló, szegénységben élő, otthontalan vagy sürgősségi szálláshelyen élő, munkanélküli vagy a terhességüket nem tervező nők csoportjából kerültek ki.



Magas volt azoknak az aránya, akik hosszú időn át szenvedtek el molesztálást. A zaklatás megtapasztalása és az egyedül élés mind magas kockázati tényezőt jelentettek a mentális egészség szempontjából ebben a csoportban.



Georgia Lockwood Estrin, a kutatás vezetője elmondta: a mentális betegségek magas kockázata nem korlátozódik a várandós tinédzserekre, a 20-as éveik elején járó nők is fokozottan veszélyeztetettek.



A kutatók javaslata szerint többet kellene foglalkozni a 25 év alatti nők perinatális mentális egészségügyi ellátásával.