Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki mindössze 268 grammal született

Kiengedték a kórházból a fiúcsecsemőt, aki a világon a legkisebb súllyal, mindössze 268 grammal jött a világra. A japán kisfiú augusztusi születésekor olyan picike volt, hogy két tenyérben elfért.



A baba a 24. hétre született, császármetszéssel. A gondoskodásnak hála

ma már több mint három kiló, és az étvágya is remek.



"Csak annyit mondhatok, hogy nagyon örülök, hogy ilyen nagyra nőtt, mert őszintén nem voltam benne biztos, hogy túléli” – mondta a kisfiú édesanyja.



Takesi Arimitszu, a kisfiú kezelőorvosa a BBC-nek azt mondta, a fiú volt a legkisebb csecsemő, akit valaha is hazaengedtek egy kórházból. Mint mondta, meg akarták mutatni, hogy ilyen kis súllyal született babákból is lehet egészséges felnőtt.



A korábbi csúcstartó egy német kisfiú, aki 274 grammal született. A legkisebb életben maradt kislány 2015-ben született, 252 grammos súllyal.