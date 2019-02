Sport

Egyre többen egyre többet sportolnak egy szakértő szerint

Magyarországon is egyre többen sportolnak egyre többet az ülőmunka terjedésével párhuzamosan - mondta Lacza Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem docense az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



A szakértő szerint a legkedvezőbb ösztönzés, ha a sport közérzetjavító hatása sarkall rendszeres mozgásra. A betegségektől való félelem kevésbé szerencsés motiváció, hiszen csökkenti a sportolás élvezetét - hangsúlyozta.



Lacza Gyöngyvér szerint a szabadidősport jelentőségét a hozzá kapcsolódó termékek és rendezvények, valamint az egészségtudatosság divatja is erősíti. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy nemcsak az irodai munkavégzés, hanem a mindennapi tevékenységek is egyre inkább ülőmunkává alakulnak át, az ajánlott testmozgás mennyisége ezért - tette hozzá - várhatóan tovább nő a következő években. Gyermekek számára a szakember naponta legalább 1 órányi sportolást javasolt.