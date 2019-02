Programajánló

Szaunamester-bajnokságot rendeznek hétvégén Bükfürdőn

Hétvégén rendezik az első magyarországi improvizációs szaunamester-bajnokságot Bükfürdőn - közölte a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.



A közönség számára igazi különlegesség, hogy összesen tizenhat hazai és nyolc külföldi szaunamester tart százharminc szaunaprogramot szombaton és vasárnap a Bükfürdő Thermal & Spában - mondta Balogh Zoltán.



A rangos eseményre Magyarországra érkezik Lengyelországból Maciek Piczura és Karolina Jarzabek egyéni és páros szaunamester-világbajnok, továbbá a korábbi háromszoros világbajnok holland Rob Keijzer.



A főtitkár tájékoztatása szerint a szakmai legendákat három nemzet bajnokai kísérik: a világbajnokság cseh fordulójának győztese, Elis Blazek, a szlovák forduló nyertese, Robert Zidek, és a magyar nemzeti forduló győztese, Farkas Evelyn, de a női nemzetközi Freestyle Masters győztes Szép Boglárka is Bükfürdőn lesz a hétvégén.



Az esemény nem csupán verseny és nagyszabású szaunás hétvége, hanem szakmai találkozó is, amely a hazai és nemzetközi szakmai vérkeringés élénkítését is szolgálja - tette hozzá.



Mint Balogh Zoltán elmondta, az improvizációs verseny lényege, hogy a szaunamesterek ott a helyszínen kapják a feladatot a zenével együtt, nem előre összeállított és begyakorolt szaunaprogramot mutatnak be. A szaunaprogram egy 12-15 perces program, amelyet a szaunamester vezet: a forró kövekre különféle illóolajakkal illatosított vizet locsol, amivel folyamatosan és egyenletesen emeli a hőérzetet a szaunában, miközben törölközőkkel, zászlókkal és más kellékekkel különféle legyezési technikákat alkalmaz, így a résztvevők testét különféle irányú és erősségű levegő éri - tette hozzá a főtitkár.



A hétvégi szakmai seregszemle már a szaunamester-világbajnokság előfutára is egyben, hiszen a szakma legtekintélyesebb versenysorozata március végén indul a cseh nemzeti fordulóval, a Saunafesttel Prágában. A magyar nemzeti forduló idén is június második hétvégéjén lesz, a döntő pedig szeptember végén Hollandiában.