Egészségügy

Emelkedik a szervadományozók száma Németországban

A szervek és szövetek halálozás utáni adományozásával kapcsolatos feladatok összehangolásáért felelős közhasznú alapítvány (Deutsche Stiftung Organtransplantation - DSO) pénteken kiadott statisztikája szerint 2018-ban 995 ember szerveit használták fel a halála után, ami csaknem 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 797-hez képest.



Ez az első növekedés 2010 óta. Az adományozók - donorok - fejenként átlagosan három súlyos betegnek segítettek; szervezetükből 3113 szervet ültettek át betegek testébe, köztük 295 szívet és 338 tüdőt.



Az alapítvány reménykeltőnek tartja a növekedést, de felhívja a figyelmet, hogy továbbra is több mint kilencezer beteg vár beültetésre alkalmas szervre.



A donorok száma korábban azért is csökkent, mert 2012-ben kiderült, több transzplantációs klinikán éveken keresztül hamisítottak vizsgálati adatokat, hogy bizonyos betegek előrébb jussanak a várólistán, és a visszaélések miatt gyengült a társadalmi bizalom a szervadományozás rendszerében.



Szakértők szerint a tavalyi növekedésben szerepe lehetett a szövetségi egészségügyi minisztérium felvilágosító, érzékenyítő, és a szervadományozói igazolvány kiváltásra buzdító kampánya. Szerepe lehetett az adományozás szabályozása körüli vitának is. Az egészségügyi minisztérium szerint a donorok elégtelen száma miatt szakítani kell a jelenlegi, engedélyalapú megoldással, be kell vezetni, hogy a halál beállta után az állampolgár testéből ki lehet nyerni az összes átültetésre alkalmas szervet, ha nem tett külön nyilatkozatot arról, hogy nem egyezik bele szervei felhasználásába, vagy csak bizonyos szervei átültetéséhez járul hozzá.



Az ellenzéki Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) az önrendelkezés jogának sérelmére hivatkozva elutasítja a tárca tiltásalapú javaslatát, szerintük inkább a döntés lehetőségét kell szélesíteni. Így például az útlevél és a személyi igazolvány kiváltásánál minden alkalommal meg kell kérdezni az igénylőt, hogy kíván-e rendelkezni szervei és szövetei halálozás utáni felhasználásáról. A szövetségi parlament (Bundestag) várhatóan az idén dönt az ügy szabályozásáról.