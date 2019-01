Vagy ez, vagy az

Nagy has - kis agy és fordítva

Kisebb a szürkeállományuk az egészséges testsúlyú embereknél az elhízottaknak, állapították meg vizsgálataik során a Loughborough Egyetem és a University College London kutatói. Vizsgálataik alapján a jelentősen elhízottak - vagyis azok, akiknek a testtömegindexük 30, a derék-csípő arányuk pedig 0,85 fölötti - kisebb a szürkeállományuk, vagyis az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat és az agy idegsejtjeit is magába foglaló régiója az agyuknak.



Mark Hamer professzor, a Loughbourough-i Egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre.



A Neurology folyóiratban szerdán megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok, és különösen a hasi tájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának csökkenésével. Hamer szerint az egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.



A kutatásban több mint 9 ezer 55 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19 százaléka volt elhízott. Minden résztvevőnél MR (mágneses rezonancia)-vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket.



A kutatásból nemcsak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék-csípő aránnyal rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürkeállománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasú résztvevőknek viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürkeállománya.