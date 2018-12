Szakértő

Számos tényező állhat az érelmeszesedés kialakulásának hátterében

hirdetés

A dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint is állhat az érelmeszesedés kialakulásának hátterében - mondta a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Paragh György megjegyezte: a magas koleszterinszint hátterében például máj- vagy vesebetegség, illetve a pajzsmirigy rossz működése állhat, továbbá bizonyos gyógyszerek is. Ugyanakkor emögött genetikai okok is lehetnek, ami miatt a férfiaknál már 55, a nőknél pedig 60 év alatt jelentkezhetnek szív- és érrendszeri betegségek - fűzte hozzá a szakember.