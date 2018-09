Pszichológus

A valódi kapcsolatok hiánya és a virtuális kapcsolatok erősödése a jellemző

hirdetés

A valódi kapcsolatok hiánya és a virtuális kapcsolatok erősödése a jellemző napjainkban - mondta Földi Rita klinikai szakpszichológus, akit a "társas magányról" kérdeztek az M1 aktuális csatornán szombaton.



Földi Rita azt mondta: sok a magányos ember, és szerinte ez inkább a kapcsolattartás eltérő módja, mint a konkrét személyes kapcsolatok hiánya, tehát többen inkább a virtuális térben tartják kapcsolataikat.



A szakpszichológus szerint az időseknek az egyéni magányból kilépést jelenti a világhálóra csatlakozás, régi ismerősökkel vehetik fel a kapcsolatot, olyan programokat kereshetnek, amelyeken hasonló korú társakkal találkozhatnak.



Úgy folytatta: a fiataloknál sokszor talán nem is tűnik fel - minél fiatalabb valaki, annál kevésbé -, hogy az illetőnek nincsenek kortárs kapcsolatai, pedig az ember társas lény, szüksége van társakra és arra a társas támogatásra, amelyet a család, a barátok és a párkapcsolatok adhatnak.



Arra a kérdésre, hogy sokan miért nem mozdulnak ki otthonról a mobiltelefonos kapcsolattartás helyett, Földi Rita úgy válaszolt: két dolgot lehet e mögött sejteni. Az egyik az, hogy nem akarnak lemaradni semmiről, ami az ismerősökkel történik vagy a hírekben jelenik meg, a másik pedig a félelem attól, hogy kiszolgáltatottá válnak, sérülnek egy baráti vagy párkapcsolatban.



A szakember a valódi beszélgetéseket, a közös tevékenységeket hiányolja, mint mondta, nem pedig azt, hogy együtt ülnek be egy kávézóba, és "külön-külön nyomogatják" a telefonjukat.



Földi Rita kitért arra is: a virtuális valóság "borzasztóan torzít" és nem azt fejezi ki, hogy valaki milyen, hanem azt, hogy milyen szeretne lenni.