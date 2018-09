Egészség

Vörös riasztást adtak ki a parlagfű miatt az Alföldön

Extrém magas parlagfű pollenkoncentráció miatt figyelmeztetést adott ki az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) vasárnapra az Alföld egyes területeire. 2018.09.02 14:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szigeti Tamás, az OKI levegőhigiénés és aerobiológiai osztályának vezetője az MTI-nek vasárnap elmondta, jelenleg az ország egész területén magas a parlagfű pollenszórása, ami másodfokú figyelmeztetésnek felel meg.



Az Alföld egyes területein, Kecskemét és Szeged térségében azonban extrém magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja.



A szakember elmondta, főként zivatarok környezetében a kezdeti viharos időszak is megemelheti a pollenkoncentrációt, ilyenkor az arra érzékenyeknél asztmatikus tünetek is jelentkezhetnek.



Szigeti Tamás kiemelte, hogy az elkövetkező napokban fokozódik a pollenterhelés, a pollenszezon csúcsát szeptember első hetére várják a szakemberek. Akinek allergiás tünetet okoz a parlagfű, mindenképpen forduljon szakemberhez, hiszen gyógyszeres kezeléssel a tünetek enyhíthetők - tette hozzá.



A szakember azt javasolja, hogy ezekben a hetekben érdemes kora reggel, vagy késő este szellőztetni, a mosott ruhát ne a szabadban szárítsuk, valamint lehetőség szerint naponta mossunk hajat és gyakrabban cseréljünk ágyneműt, hiszen ezekben is megtapadhatnak a pollenszemek.