Egészség

Angliában 18 éves korhoz kötnék az energiaital-fogyasztást

hirdetés

Megtilthatják Angliában, hogy 18 éven aluli fiataloknak energiaitalt adjanak el a boltokban - közölte csütörtökön a brit kormány, amely közegészségügyi okokra hivatkozva vezetné be a korlátozást.



Az energiaitalok nagy mennyiségű cukrot és koffeint tartalmaznak, gyakran többet, mint a hagyományos üdítőitalok. Túlzott fogyasztásuk a gyerekek esetében összefüggésben áll az elhízással, a fogszuvasodással, a fejfájással, az alvási problémákkal, hasi fájdalmakkal és hiperaktivitással.



"Tekintettel arra, hogy fiatalok ezrei rendszeresen fogyasztanak energiaitalokat, gyakran azért, mert azok olcsóbbak, mint az üdítők, konzultációt kezdeményezünk az energiaitalok gyerekeknek való eladásának betiltásáról" - húzta alá közleményében Theresa May brit miniszterelnök.



A brit fiatalok a legnagyobb energiaital-fogyasztók közé tartoznak Európában.



A nyilvános konzultáció során a brit kormány abban kéri ki a nagyközönség véleményét, hogy 16 vagy 18 éves kor alatt ne lehessen olyan energiaitalt vásárolni, amelyben literenként 150 milligrammnyi vagy több koffein található.



A tiltás csupán Angliában lenne érvényes, Skócia, Wales és Észak-Írország saját korlátozást dolgozhat ki.



Néhány kiskereskedő már most sem ad el energiaitalt 16 éven aluliaknak.



Áprilisban külön cukoradót vetettek ki az üdítőitalokra szerte az Egyesült Királyságban.