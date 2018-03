Orvostudomány

A legtöbb kezelésnek ellenálló szupergonorrheát fedeztek fel

A meg nem nevezett férfinek állandó partnere van Nagy-Britanniában, a kórokozót azonban Délkelet-Ázsiában kaphatta el, ahol idén szexuális kapcsolatba lépett egy nővel.



A brit egészségügyi szolgálat (Public Health England) szerint ez az első eset, hogy a fertőzés nem gyógyítható a kezelésére szolgáló két antibiotikum kombinációjával.



Az egészségügyi szakemberek most a férfi lehetséges más partnereit keresik.



Gwenda Hughes, a szolgálat munkatársa a BBC-nek elmondta: "ez az első eset, hogy a betegség ilyen erős rezisztenciát mutat a kétféle hatóanyagra, valamint a legtöbb, általánosan használt antibiotikumra".



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centres for Disease Control) a konzultáció után egyetértett a brit szakemberekkel, hogy ez az eset az első a világon.



A férfi fertőzésének elemzése után arra gondoltak, még egy kezelést ki lehet próbálni, jelenleg ezzel gyógyítják. A jövő hónapban derül ki, sikeres volt-e a gyógymód.



Eddig másnál nem találták nyomát a szuperkórokozó fertőzésének, a férfi brit partnerénél sem.



A gonorrheát a Neisseria gonorrhoeae baktérium idézi elő, védekezés nélküli szexuális aktussal terjed.



A WHO tavaly júliusban figyelmeztetett az új, minden kezelésnek ellenálló kórokozók megjelenésére.



"A gonorrhea kórokozója igen intelligens. Akárhányszor új típusú antibiotikumot fejlesztünk ki ellene, ellenállást alakít ki vele szemben is" - mondta el akkor Teodora Wi, a genfi központú ENSZ-szervezet specialistája.



A WHO becslései szerint évente 78 millió embert kapja el a betegséget, mely a nemi szerveket, a végbelet és a torkot fertőzheti meg. A kórnak sok esetben nincs tünete, de a medence szerveinek gyulladását, méhen kívüli terhességet, meddőséget okozhat, valamint növeli a HIV-fertőzés kockázatát.