Szakértelem

Magyar orvosok választanak szét egy fejüknél összenőtt sziámi ikerpárt

A bangladesi sziámi ikrek szétválasztását a világon eddig sehol sem vállalták, most magyar orvosok tesznek csodát. 2018.03.05 08:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy magyar orvoscsapat, dr. Csókay András, dr.Pataki Gergely és dr. Hudák István vállalkozott egyedül arra a nagy kockázatú, többlépcsős beavatkozásra, hogy szétválasztanak egy bangladesi sziámi ikerpárt - írja a Blikk. A lap arról ír, az első, legveszélyesebb műtét a napokban történt meg, sikeresen.



„Rabia és Rukiya épp olyanok, mint bármelyik kétéves gyermek: járnak, mosolyognak, kommunikálnak a külvilággal, csak épp a koponyájuknál összenőttek, és bár az agyuk külön-külön kifejlődött, az agykéreg összetapadt” – mondta a lapnak dr. Csókay András. Az orvos arról beszélt, közös volt a fő agyi szállítóér-hálózatuk is.



„Néztem az MR-leleteiket, és imádkoztam. Majd eszembe jutott: mi lenne, ha az ¬óriás agydaganatok viselkedését próbálnánk utánozni, így segítve a gyerekeken. Azaz szépen lassan elzárnánk az ereket, így a keringés másfele terelődik. Ezt csináltuk meg katéteres eljárással” – fejtette ki az orvos. Hozzátette: tudta, hogy erre egyedül dr. Hudák István képes, akivel a Honvédkórházban dolgoztak együtt.



A magyar orvosok a múlt vasárnap utaztak Banglades fővárosába, Dakkába. Először három órán keresztül érfestéssel vizsgálták a kislányok agyi keringését, majd egy ötórás beavatkozás következett.



„Nagyon fontos volt a teljes precizitás. Egyik gyermek sem sérülhetett vagy halhatott meg, hiszen ez a másik életét is örökre megnyomorította volna” – fejtegette dr. Hudák István. Húsz százalék esélye volt, hogy meghalnak a gyerekek.



A doktorok végül sikerrel jártak: egy ötórás műtéttel lezárták a közös nagy és a 24 kisebb vénát is. A két kislány mosolyogva ébredt az altatásból. Bár kívülről nem látszik semmi, mégis megtörtént a szétválasztásuk legfontosabb lépése: most már külön-külön működik az agyuk.