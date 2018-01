Ételajánló

Egyszerre hagytak megrohadni egy házi és egy gyorséttermi hamburgert - videó

Sokszor halljuk, hogy ne együnk annyi szemetet vagy műanyagot - utalva a gyorséttermekben kapható ételekre. Most egy gyorsított videó is bebizonyítja, az enyészet a házit meg tudja rágni, a másikra viszont kevésbé feni a fogát.



Az otthoni készítésű hanburgeren hamar felüti a fejét a penész, míg a gyorséttermi változat 10 nap után is a legjobb arcát mutatja. Sőt, csak akkor kezd el rohadni, ha mellette van a házi, ha nincs, akkor egyszerűen csak kiszárad.