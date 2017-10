Erotika

Nagyon rossz hírünk van az orálszexről

A férfiak körében az elmúlt 20 évben megduplázódott a fej-nyaki régiót érintő rosszindulatú rákos esetek száma. A felelős is megvan. 2017.10.22 09:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy új tanulmány szerint legalább olyan kockázatos a nagy mennyiségű orális szex a férfiak körében, mint a dohányzás. Aki pedig mind a kettőt míveli, annál még magasabb a kockázat a HPV által okozott úgynevezett oropharyngealis rák kialakulására.



Az ilyen esetek száma az utóbbi 20 évben megduplázódott, 2020-ra pedig legalább olyan szintű egészségügyi probléma lesz, min a nők körében a méhnyakrák.



Dr. Amber D'Souza a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health professzora szerint számos ember él az orális szex lehetőségeivel élete során. A kutatásokban arra az összefüggésre jöttek rá, hogy amíg a rákot okozó HPV orális fertőzés a nők körében ritka, függetlenül attól, hogy sok orális szexpartnerük volt, vagy sem, addig a férfiak között egyre gyakoribb, a kockázatot pedig nagyban növeli a dohányzás és a szexuális partnerek száma.



Az onkológiai szakfolyóiratban publikált kutatásban 13 ezer ember vett részt. Azon férfiak esetében, akiknek öt vagy több orális szexuális partnerük volt, a rákot okozó HPV fertőzés 7,4 százalékban volt jelen.



Összességben elmondható, hogy azon férfiak esetében, akiknek csak 1 partnerük volt, a kockázat 1,5 százalék. A 2-4 orális szexpartneri múlttal rendelkezők esetében ez már 4%-ra emelkedik, amit tovább súlyosbít a dohányzás 7,1%-ra. Akik viszont ötnél is többször végeztek orális szexet és mellette még nagydohányosok is, 15 százalék az esély, hogy rákosak lesznek.