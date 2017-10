Egészségügy

A Trump-kormány nem támogatja többé a céges születésszabályozást

A Trump-kormány nem támogatja többé, hogy a munkaadók kötelezően finanszírozzák dolgozóik egészségbiztosítása alapján a születésszabályozás költségeit.



Az emberi erőforrások és egészségügy minisztériumának pénteken közzétett döntése várhatóan vitát kavar. Az előző elnök, Barack Obama kormányzata ugyanis kötelezővé tette, hogy a munkaadóknak dolgozóik egészségbiztosításában fedezniük kell a fogamzásgátló tabletták és az abortusz költségeit, akkor is, ha a munkaadók - például egyházi intézmények - hitbéli megfontolásokból ezt elleneznék.



Az azonnal hatályba lépő minisztériumi rendelettel Donald Trump a konzervatív keresztény szavazótábornak a tavalyi elnökválasztási kampányban tett ígéretét váltja valóra. A kormányzat azzal érvel: egyéneket és csoportokat véd meg attól, hogy rájuk erőszakolják vallási meggyőződésük megsértését.



"Az Egyesült Államokban hosszú története van a lelkiismereti megfontolások tiszteletben tartásának az egészségbiztosítás területén is" - fogalmazott közleményében a minisztérium.



Az intézkedés lehetővé teszi, hogy vallási vagy erkölcsi meggyőződésükre hivatkozva profitorientált és nonprofit szervezetek, valamint vállalatok is kivehessék biztosítási programjukból a változatlanul érvényben lévő Obamacare egészségbiztosítási törvényben előírt kötelezettséget.



A konzervatív keresztény szervezetek és csoportok megelégedéssel fogadták a döntést, az abortusz és a fogamzásgátló tabletták használatának támogatói viszont felháborodásukat fejezték ki. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nevű szervezet bejelentette: még pénteken benyújtja perkérelmét az intézkedés életbe léptetésének megakadályozására, Kalifornia igazságügyi minisztere, Xavier Becerra szintén jelezte, hogy pert indít. A szülészek és nőgyógyászok szervezetének igazgatója, Haywood Brown szerint az intézkedés károkat okoz a nők egészségvédelmének és általában a közegészségügynek is.



Egyelőre nem világos, hány nő veszítheti el a születésszabályozás költségeinek finanszírozását. A Planned Parenthood abortuszvédő - és abortuszklinikákat működtető - szervezet elnöke, Cecile Richards közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "A Trump-adminisztráció 62 millió nőtől vonta meg a születésszabályozás finanszírozását".