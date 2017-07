Programajánló

Jubileumi nemzetközi mézvásár és méhésztalálkozó Jászberényben

Harmincadik alkalommal rendezik meg augusztus első hétvégéjén, szombaton Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhésztalákozót, amelyet a méztermelők, a méhészeti eszközgyártók, valamint a forgalmazók legnagyobb magyarországi szakmai eseményeként jegyeznek. 2017.07.26 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A találkozón lesz a Jászsági Mézlovagrend felavatása és tagjai fogalomtétele.



Molnár György, a szervező Szatmári László Jászsági Méhészegyesület elnöke az MTI-nek elmondta: a jubileumi rendezvény célja a magyar mézfogyasztás népszerűsítése, a figyelem felhívása a hazai méhészszakmára.



Az eseményen részt vesznek a már működő mézlovagrendek képviselői is, mintegy 7-8 ezer emberre számítanak. Hozzátette: magyarlakta területeken összesen 15 mézlovagrend működik, ebből kettő országhatáron kívül.



Kiemelte: az eseményen felavatják az újonnan alakuló Jászsági Mézlovagrendet, amelynek tagjait a mézkirálynő üti lovaggá - tájékoztatott, megjegyezve: idén sem marad el az új mézkirálynő megkoronázása.



Az ünnepélyes megnyitó után adják át az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kitüntetéseit és a Zsidei Barnabás-díjat.



A szakmai programban szó lesz egyebek mellett az új méhbiztosítási lehetőségről, a méhpempő és propolisz hatásairól.



A résztvevők bemutatón láthatják a méhszúrás veszélye nélkül egy élő méhcsalád kezelését, továbbá füstőlőgyújtó és keretszegő versenyt is rendeznek a vállalkozó kedvűeknek.



A rendezvényt sztárvendégek, méhészeti eszközök kiállítása és vására színesíti. Lehetőség lesz méz és méhészeti termékek kóstolására, az érdeklődők megismerkedhetnek a mézeskalácsdíszítés és a gyékénykas-készítés technikájával. A kísérőprogramok között egyebek mellett népművészeti kirakodóvásár, kézműves foglalkozás is szerepel.