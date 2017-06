Panaszkönyv

Rovarirtóval tele a limonádé?

hirdetés

Panaszkönyv fogyasztóvédelmi magazin akkreditált laboratóriumban vizsgáltatta be a nagybani piacon kapható citromfajtákat – minden vizsgált termékben találtak olyan vegyszermaradványokat, amelyek nagy mennyiségben kockázatosak az egészségre.



A stáb a nagybani piacon egy-egy mexikói és brazil zöldcitromot, valamit egy szicíliai és két spanyol citromot vásárolt, amelyekből az egyiket teljesen vegyszermentesnek hirdették. A magyarországi kereskedők többsége erről a piacról szerzi be az importtermékeket. A gyümölcsöket egy akkreditált laboratóriumban vizsgáltatták be. A huszonegy legkockázatosabb rovarirtó és növény védőszereket keresték bennük.



„Mindegyik termékben találtunk valamilyen vegyszert” – mondta a Bálint Analitika Kft. tudományos tanácsadója, Miskucza Mária.



A két zöldcitromban a gyümölcsök termesztésekor és szállításakor használt növényvédőszer-maradványokat mutattak ki. Ezeket azért használják, hogy a gyümölcs ne romoljon meg, mire a tengerentúlról Európába ér.



„Egy muslinca, légy irtására, távoltartására használt anyagot – hogy ne szennyeződjön bakteriálisan, illetve a rovaroktól –, valamint egy penészgátló anyagot, amely gyakorlatilag minden citrusféle felületén megtalálható” – sorolta Miskucza Mária, hogy mit találtak a termékeken.

Az olasz és két spanyol citromban szintén találtak gombaölő szert és penészgátlót, pedig az egyiket teljesen vegyszermentesnek hirdették. A vegyületek nemcsak a gyümölcsök héjába ivódtak be, de a levébe is. A labor kimutatta, hogy a koktélba tett citrusokból az alkohol gyakorlatilag percek alatt kioldja a bennük lévő vegyszereket.



Minden vizsgált termékben az egészségre káros határérték alatti mennyiségben találták meg a vegyületeket: azaz azonnali mérgezéses tüneteket csak akkor kaphatnánk tőlük, ha extrém mennyiséget, mondjuk fél kilogramm citromhéjat fogyasztanánk el egy ültő helyünkben. De az általunk megkérdezett vegyianyag-szakértő szerint már kis mennyiségben is számolnunk kell a növényvédő szerek kockázataival.



Kezdjük azzal a penészgátló anyaggal, amely minden termékben jelen volt. „Ez engedélyezve van, Európában nem is mondanak rá semmi terhelőt, viszont Amerikában többfajta rákkeltőlistán szerepel. Egér- és patkánykísérletek szerint is hozzájárulhat daganat képződéséhez. Ez az anyag teljesen felszívódik, tehát nem lehet lemosni” – mondta a Greenpeace vegyianyag-szakértője, Simon Gergely.



Egy másik, amerikaiak által kimutatott növényvédő szer is engedélyezve van Európában, holott a tengerentúlon már kimutatták rákkeltő hatását, ezért be is tiltották a használatát.

hirdetés



Simon Gergely szerint senkinek sem lenne szabad elfogyasztania a citrom és a zöldcitrom héját, hacsak nincs külön feltüntetve a terméken, hogy a héja emberi fogyasztásra is alkalmas. Már hazánkban is forgalmaznak kezeletlen citromféléket, amelyek drágábbak, de kockázatok nélkül fogyaszthatjuk limonádéhoz, koktélhoz, édességekhez.