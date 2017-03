Nem boldogít

Bezárja a kávézóját a hajléktalanból lett lottómilliomos

Fotó: MTI

Andraschek Lászlóné Anikó és férje 2013-ig hajléktalanként élt, ekkor nyertek 636 millió forintot a Skandináv lottón. Az egész életük megváltozott, elindítottak egy kávézót, ami viszont soha nem indult be igazán.

"A kávézó veszteséges volt, havi szinten 600 ezer forint mínuszt termelt" - mondta a Blikknek Andraschek Lászlóné. Egyre csak ölte bele a pénzt. A dolgozóit kifizette, de a havi 350 ezer forintos járulékot már nem tudta.

"A megtakarított pénzünket elcsalták tőlünk, így az adósság egyre csak halmozódott. A NAV 1 millió 50 ezer forint értékben foglalta le a fagyipultot, a csokiszökőkutat és a tévét. Úgy döntöttem, bezárok" - panaszkodott a nő.

Az asszony a kávézóval együtt szintén veszteséges büféjében is lehúzza a rolót március 31-én. Tervei szerint nemsokára­ egy új vállalkozást indít be, bioszoláriu­mokat nyit.

A veszteségek ellenére szerencsére azért nem kell nyomorogniuk, férjével együtt hat ingatlanjuk van, amelyek havi egymillió forint bevételt termelnek nekik.