Továbbra is erős a pollenterhelés

Pollenhelyzet

Továbbra is erős marad a pollenterhelés - hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Facebook-oldalán csütörtökön



Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) országos környezet-egészségügyi igazgatóságának legfrissebb jelentése szerint elindult a zöld juhar pollenszórása. Koncentrációja elérheti a tüneteket okozó szintet is.



A ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja leginkább magas-közepes, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. Emellett megkezdődött a nyír pollenszórása is, annak koncentrációja is elérheti a tüneteket okozó szintet. Így a nyír pollenjére érzékeny allergiásoknak azt javasolják, hogy ha még nem tették meg, keressék fel allergológus szakorvosukat az allergiás tünetek megelőzése, enyhítése érdekében.



A nyárfa virágporának mennyisége leginkább a közepes-magas, a kőrisé a közepes tartományban alakulhat. A fűz és a szil virágporának koncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Az éger és a mogyoró pollenszórása csökkenőben van, ezek koncentrációja is leginkább az alacsony szintet érheti el.



A kültéri allergén gombák spóraszáma az esőzések után emelkedhet, ekkor a közepes-magas szintet is elérheti - hívta fel a figyelmet a Tisztiorvos Facebook-oldal, hozzátéve: interneten is elérhető polleninformáció, mégpedig itt.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén kezdetben még meleg, száraz idő lesz a jellemző, de aztán lehűlés várható. Vasárnap északon helyenként, délen több helyen várható eső, zápor. Többfelé erős lesz a szél is.