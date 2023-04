Kormány

Rétvári Bence: azt szeretnénk, ha 2025-re egy pedagógus átlagosan 800 ezer forintot keresne

Ez 75 százalékos béremelést, azaz 800 ezer forintos átlagbért jelentene 2025-re - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Rétvári Bence azt mondta, hogy a költségvetésből januárban már megelőlegezték a tervezett időarányos béremelések 10 százalékát és amint megérkeznek az uniós források, akkor a különbözetet visszamenőleg kifizetik.



Arra a felvetésre, hogy vannak olyan ellenzéki vélemények, amelyek szerint már itt vannak az uniós források, az államtitkár azt mondta "ez furcsa, mert a baloldali politikusok mindent elkövetnek azért, hogy ezek a források ne érkezzenek meg".



Emlékeztetett Gyurcsány Ferencnek egy rádióműsorban tett kijelentésére, miszerint "nekik az a feladatuk, ők azért dolgoznak, hogy ezek az európai uniós források ne is érkezzenek meg".



Miközben tehát idehaza Dobrev Klára több körben találkozik a pedagógus szakszervezetekkel és elmondja nekik, hogy több pénzt kell követelni, majd - ahogy a férje beismerte - kimegy Brüsszelbe és ott azt mondja, hogy egyetlen fillér se érkezzen a pedagógusok béremelésére - tette hozzá Rétvári Bence.



A béremelésekre szánt 800 milliárdos konstrukció jelenleg a legnagyobb az Európai Unióban - folytatta az államtitkár. Majd 2030-ig hazai, 5600 milliárd forintos forrásból szeretnék fenntartani és ezzel a bérek értékét is megőrizni.



"Míg mi azért megyünk Brüsszelbe, hogy legyen pedagógusbér-emelés, ők azért, hogy ne legyen, és ezt nem más ismerte be, mint Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezetője" - fogalmazott az államtitkár.



A magyar baloldal korrupciós kockázatra hivatkozik, "de mi a korrupciós kockázat abban, hogy 170 ezer pedagógusnak megemeljük közel 800 ezer forinttal a fizetését" - tette fel a kérdést. A kormány mindent megtesz azért, hogy ezt a forrást odaadják a pedagógusoknak - tette hozzá Rétvári Bence, majd kijelentette, hogy az utaláshoz előírt minden feltételt teljesítették - fűzte hozzá.



A státusztörvény se lehet akadálya a kifizetéseknek, mert annak az a lényege, hogy a pedagógusok saját jogállást kapjanak. Ez biztosíthatja, hogy aki többet és jobban dolgozik, azoknak magasabb fizetése legyen - fogalmazott az államtitkár.