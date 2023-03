Belpolitika

IDEA: Gyurcsány pártja a legerősebb és már négy egyszázalékos támogatottságú 'mikropárt' van az ellenzéki oldalon

Az LMP, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd is 1-1 százalékon áll az IDEA Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, amelynek részleteit hétfőn közölte a 168 óra.



A IDEA Intézet március elején készített reprezentatív vizsgálata azt jelzi, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott a teljes választókorú népesség körében. A választókorú népesség 29 százaléka szavazna a Fidesz-KDNP-re.



A legszűkebb, ugyanakkor legaktívabb választói rétegben, a biztos szavazó pártot választóknál sem történt változás: a Fidesz támogatottsága továbbra is - immár egy teljes negyedéve - 48 százalék.



A Fidesz domináns pozícióját egyetlen ellenzéki párt sem veszélyezteti - írták.



Úgy folytatták, hogy az ellenzéki oldalon februárhoz képest elhanyagolható, érdemi preferenciaváltozást nem eredményező, ugyanakkor egy irányba mutató választói mozgások történtek. Az eredmények szerint három párt jutna be a parlamentbe: a DK 12 százalékos támogatottsággal, a Mi Hazánk hat és a Momentum öt százalékkal.



A többi, jelenleg parlamenti mandátummal rendelkező párt ugyanakkor 1-1 százalékon áll. Ez a négy párt az LMP, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd.



A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak négyszázalékos támogatottsága van. Az ismeretlen preferenciájúak aránya ugyanakkor ismét emelkedett 2 százalékponttal, így már 38 százalékon áll - sorolták a felmérés megállapításait.



A biztos szavazó pártot választók körében sem jobb a helyzete a négy "mikropártnak": négy párt együttesen ér el akkora támogatottságot benn a körben, mint a Momentum (7 százalék), viszont az öt párt együtt nem rendelkezik akkora választói felhatalmazással, mint a Demokratikus Koalíció önállóan. A DK (19 százalék) mögött a Mi Hazánk következik 9 százalékos támogatottsággal. Ebben a szűk választói szegmensben egyébként már a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is eléri a parlamenti bekerülés 5 százalékos szintjét (6 százalék) - állapították meg.



"Összességében, a pártok támogatottsága érdemben nem változott 2023 február és március között. Az látszik, hogy a magyar társadalom egyre jobban elfáradt az utóbbi időben a folyamatos pártcsatározások következtében, így a pártoktól való távolságtartása hónapról hónapra növekszik. Talán egyetlen szempont érdemel figyelmet, az ellenzéki oldalon a támogatottsági mutatók egyirányú mozgása, az politikai erőviszonyok világos tisztázódása" - fogalmaztak.



Közölték: az IDEA Intézet a kutatás adatait február 25. és március 16. között vette fel közösségi médiás kérdőív segítségével.