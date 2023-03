Családpolitika

Hornung Ágnes: már lehet jelentkezni a nyári balatoni Erzsébet-táborokba

Már jelentkezhetnek az iskolák a nyári balatoni Erzsébet-táborokba - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán pénteken.



Hornung Ágnes Facebook-oldalán azt írta: Európa legnagyobb gyermektáboroztatási programjában idén is több tízezer gyermek szerezhet feledhetetlen élményeket a korszerű zánkai és fonyódligeti táborhelyeken, ahol sok, kikapcsolódásra alkalmas, valamint képességeiket fejlesztő különleges programot kínálnak nekik.



A két helyszínen hatnapos, ötéjszakás turnusokban vakációzhatnak a gyermekek június 18-tól. A balatoni táborozásra az iskolák április 14-ig jelentkezhetnek az etaborplusz.hu weboldalon.



Az államtitkár bejegyzésében megosztotta a minisztériumnak a kormany.hu oldalra feltöltött közleményét is, mely szerint a nyári balatoni Erzsébet-táborokban idén még nagyobb hangsúlyt kap az összetartozás. Újításként Zánkán minden délelőtt a Balaton-parton tartják meg a közösségépítő programokat, így az ország különböző pontjairól érkező gyermekek még több időt tölthetnek együtt strandolás közben is, Fonyódligeten pedig össztábori csapatépítő játékokat rendeznek valamennyi turnusban.



A modern infrastruktúrájú zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábor két típusú táborozási lehetőséget nyújt. Fonyódligeten sátortáborban vakációzhatnak a diákok, ahol jurtasátras jellegű szállások, vadonatúj, zuhanyzós mosdók, felújított étterem és megújult közösségi terek szolgálják a tábori kényelmet. A zánkai táborba jelentkezőket nyüzsgő, gyermekvárosi hangulat, felújított, saját fürdőszobás szállások, vadonatúj, tágas étterem és új közösségi terek várják.



A táborokban hangsúlyos a biztonság: 24 órás gyermekorvosi ügyelet gondoskodik a gyerekek egészségéről, továbbá a táborokban mentő- és vízimentő szolgálat is működik.



A táboroztatási programnak köszönhetően a zánkai és a fonyódligeti táborokba idén is ingyenesen utazhatnak vonattal a gyermekek az ország bármely pontjáról. Az utazást az Erzsébet Alapítvány megszervezi, és annak költségét megtéríti. Az erre vonatkozó igényt a jelentkezések beadásakor kell jelezni.



Az iskolák minimum tizenöt, maximum hatvan gyermekből álló csoportokkal jelentkezhetnek, tíz gyermekenként egy felnőtt kísérő delegálásával. Egy intézmény több jelentkezést is beadhat - olvasható a kormany.hu-n.



Bővebb információ az erzsebettaborok.hu oldalon található.