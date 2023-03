Környezetvédelem

Tízezer fát ültetnek idén a Településfásítási program részeként

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A januári igénylés során 13 fafajból 10 ezer fát igényeltek a települések a Településfásítási programban, ezzel tavasszal és ősszel csaknem 450 település zöldülhet - emelte ki Nagy István agrárminiszter Győrzámolyon, ahol a program részeként tíz fát ültettek pénteken.



A tárcavezető a tavaszi faültetési szezon elindítása alkalmából elmondta, hogy a program indulása óta az ideivel együtt megközelítőleg ezerötszáz olyan település jut ingyenesen fához, amely lélekszáma nem éri el a tízezret. Idén tavasszal kétezer fát ültetnek el 95 településen.



A Településfásítási program kiegészítő része az Országfásítási programnak, a cél pedig az, hogy 2030-ra 24-ről 27 százalékra növekedjen az ország fával borított területeinek nagysága - fűzte hozzá.



Kiemelte, hogy szemléletváltozást is sikerült elérni azzal, hogy a programmal felhívták az emberek figyelmét arra, hogy fontos fát ültetni és a meglévő fákra is vigyázni kell.



Nagy István hangsúlyozta: a Településfásítási program sikere azt mutatja, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésére, amelynek támogatásában a kormány és a szaktárca is partner.



A tárcavezető hangoztatta, hogy a kormány agrárpolitikájának hatására történelmi fejlődésen fog keresztülmenni a magyar vidék, a fejlődésnek már megvannak az első jelei, mert egyre többen választják a vidéki életet.



Hozzátette: a vidékfejlesztésbe a gazdaság fejlesztésén túl az élhető környezet megteremtése is beletartozik.



Pulai Nikoletta (független), Győrzámoly polgármestere elmondta, hogy a település másodszor pályázott sikeresen a Településfásítási programban.



Kiemelte, hogy a program nagy segítség is a községeknek, hogy önrész nélkül juthatnak facsemetékhez.