Diplomácia

Dobrev Klára a brit "árnyék-miniszterelnökkel" találkozott Londonban

A brit Munkáspárt vezetőjével, Sir Keir Starmerrel találkozott Londonban, a parlament épületében a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke szerdán.



Dobrev Klára online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az a feladatuk, hogy megmutassák, a kép, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök mutat Magyarországról, nem az ország igazi arca. Van alternatíva, van egy másik Magyarország, amely barátokat és szövetségeseket keres az EU-n belül és azon kívül is - tette hozzá.



Az első téma az orosz agresszió után kialakult helyzet volt - ismertette a beszélgetésen elhangzottakat. A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar emberek hatalmas többséggel döntöttek a NATO-csatlakozás mellett. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a NATO erős és a magyar embereket is megvédeni képes szövetség legyen - jelentette ki.



Nagy-Britannia szenved a Brexit utóhatásaitól. A magyarok számára "intő jel", hogy ott sikerült egy szűk többségét meggyőzni: az Európai Unión kívül is van élet - emelte ki.



Hiába gondolja úgy ma már az emberek túlnyomó többsége, hogy ez rossz döntés volt, annak következményeivel együtt kell élniük - mondta.



Dobrev Klára arra is kitért, hogy a megbeszélés során áttekintették a Nagy-Britanniában dolgozó és tanuló magyarok helyzetét is.