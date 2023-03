Közlekedés

Metrófelújítás - Navracsics Tibor: ez a fejlesztés nem csak a budapestieké

A 3-as metró rekonstrukciójával megvalósuló fejlesztés nem csak a budapestieké, nem csak a fővárosban élők érdekét szolgálja - hangsúlyozta a területfejlesztési miniszter a felújított Arany János utcai állomás átadóján hétfőn Budapesten.



Navracsics Tibor elmondta, hogy a metrófelújítás a magyar kormány, a főváros és az Európai Unió együttműködésével valósult meg.



A felújítás költségeinek hozzávetőleg kétharmada uniós, egyharmada pedig hazai forrás - mondta a miniszter.



Legfontosabbnak az együttműködést nevezte a beruházással kapcsolatban, kiemelve, hogy Budapest kulturális és infrastrukturális szempontból is Közép-Európa egyik fontos központja.



Az uniós források is jól hasznosultak - jegyezte meg Navracsics Tibor.



A budapesti tömegközlekedést nemcsak a fővárosban élők használják, így ez a fejlesztés mindenkié - hangsúlyozta Navracsics Tibor.



Karácsony Gergely főpolgármester Budapest és az egész ország szempontjából örömtelinek nevezte a beruházás elkészültét. A főpolgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki ebben közreműködött.



Kiemelte, hogy a májusban befejeződő felújítással a 3-as metró valamennyi állomása akadálymentessé válik, sokkal biztonságosabbak és tetszetősebbek is lesznek.



A főpolgármester a főváros további közlekedési fejlesztési terveiről szólva kitért a metróhoz kapcsolódó villamosvonalak, illetve villamosvezetékek fejlesztésére, ezzel összefüggésben mintegy 105 milliárd forintos keretösszeget említett. Karácsony Gergely fontosnak nevezte a Nyugati tér környékének további fejlesztését is.



Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója az eseményen a metrófelújítás legjelentősebb állomásának nevezte az Arany János utcai és a Nyugati pályaudvari megállók átadását. A vezérigazgató kiemelte, hogy mintegy 3500 ember munkájával újult meg a metróvonal.



Az átadón kiosztott sajtóanyag szerint a metrófelújítás költségeiből 172,7 milliárd forintot az Európai Unió fizet, a hazai társfinanszírozás összege 44,8, míg a fővárosi önkormányzat hozzájárulása 7,1 milliárd forint.



Hétfőn 13 órától már a 3-as metró teljes vonalán, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között lehet utazni, mivel azonban a Nagyvárad téren és a Lehel téren még tart a felújítás, ezeken az állomásokon nem állnak meg a szerelvények. A lezárt állomások környéke pótlóbusszal és egyéb járatokkal közelíthető meg. Hétvégenként csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár a metró, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.



Hétfőtől ismét használhatják az utazók a korábban felújított és átadott Dózsa György úti állomást is, amelynek az akadálymentesítése mostanra valósult meg.



A 3-as metró felújítása az öt és fél évig tartó munkálatokat követően előreláthatólag májusban fejeződik be teljesen, a BKV addig az utazók türelmét kéri.