Illegális bevándorlás

Bakondi: jelenleg embercsempészek döntenek arról, hogy kik lesznek európaiak

Jelenleg embercsempészek döntenek arról, hogy kik lesznek majd európai uniós polgárok, ami egészen példátlannak mondható - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombat este az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György úgy fogalmazott: bűnözői hálózat dönt arról, hogy emberek hogyan, milyen ütemezésben, mennyi pénzért léphetnek be Európába, az európai hatóságok pedig 2015 óta nem lépnek fel megfelelő módon ez ellen.



Hozzáfűzte, vannak kísérletek, például az olasz kormányzat részéről, de a tengeren például a "vízből való mentésre" mint fontos emberi jogra hivatkoznak - ami így is van -, ugyanakkor a kimentés nem jelenti azt, hogy valaki politikai menedékjogot kapjon Európába, ilyen egyetlen jogszabályban sincs. Mindig a legközelebbi partszakaszra kellene visszavinni a kimentetteket.



"A minket közvetlenebbül érintő" balkáni útvonalon más módszerekkel kísérleteznek az illegális migránsok: itt eldobálják, megsemmisítik az okmányokat, hogy ne lehessen megállapítani a személyazonosságukat, ne legyen könnyen megállapítható az esetleges korábbi bűnözői vagy terrorista múlt, vagy az, hogy korábban már tartózkodtak illegálisan Európában - mondta.



A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte, hogy Magyarország 2015 óta nagyon nehéz küzdelmet folytat saját határainak és az Európai Unió határainak védelme érdekében, amihez az elmúlt években "nem sok segítséget kaptunk" az uniótól.



"Sokkal inkább kritikát és politikai támadást kaptunk, sőt ellentmondásos nyilatkozatok után európai bírósági bírságolás is küszöbön áll a magyarországi migrációs politika miatt" - fogalmazott.



Bakondi György szerint annak nem lenne akadálya, hogy Németország, Franciaország vagy Svédország - ha munkaerőre van szüksége - legálissá tegye a migrációt, a nagykövetségein okmányok alapján, kellő szűrés után lehetővé tegye a beutazást munkavállalási célból a saját országába.



A határok ellenőrizetlen megnyitásával, a migránsok kvóta szerinti szétosztásával továbbra sem értünk egyet, és - az ukrajnai háborúhoz és a genderkérdéshez való viszonyunk mellett - ezért éri Magyarországot rendszeresen politikai támadás és nyomásgyakorlás - fűzte hozzá.



Bakondi György arról is szólt, hogy nemzetállami szinten bonyolult, összetett, hatóságok által jól koordinált munka zajlik a határőrizetben, az Európai Unió szintjén viszont "a politikai akarat hiánya látszik". Azok a nyilatkozatok pedig, amelyek az utóbbi hetekben mintha változást jeleznének, véleménye szerint sokkal inkább szólnak a közeledő uniós választásoknak, mint a határőrizet rendszerszintű megváltoztatásának.



Az illegális migráció megítélésében a főtanácsadó szerint az hozhat változást, hogy azokban az országokban, ahol a nagy tömegben beáramló illegális migránsok a közbiztonságot súlyosan fenyegető magatartást tanúsítanak, a lakossági reakciók miatt előbb vagy utóbb akár politikai változások is lehetnek.