Állati

Hétvégi élményprogramokkal indul a szezon a Fővárosi Állatkertben

Hétvégente tavaszköszöntő élményprogramokkal: látványetetésekkel, állatbemutatókkal, állattréningekkel, merüléses cápatréninggel és egyéb eseményekkel indítja a tavaszi szezont a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely már megnyitotta a Margitszigeti Kisállatkertet is.



Jóllehet a Fővárosi Állat- és Növénykert az év minden napján nyitva áll a nagyközönség előtt, a tulajdonképpeni szezon mostanában kezdődik. Ezért a városligeti intézményben már most hétvégén állatbemutatók, látványetetések, tréningek és más programok teszik teljessé a látogatói élményt - közölte az állatkert pénteken az MTI-vel.



Mint hozzátették, a húsvétig hátralévő három hétvégén, azaz március 18-án és 19-én, 25-én és 26-án, valamint április 1-jén és 2-án is napi tizenöt különféle állatbemutatóval, állatfoglalkoztató tréninggel és látványetetéssel várják a látogatókat. Ezek közé tartozik például a pingvinek, a kea papagájok és a sörényes hangyászok látványetetése, az oroszlánfókák tréningje, a vadállatmentésről és az ausztrál élővilágról szóló bemutató, vagy a cápatréning, melynek során a gondozók könnyűbúvár-felszerelésben le is merülnek a tengeri ragadozók közé.



Az állatkerti Varázshegyben állati helyszínelés és denevér-látványetetés is lesz, illetve meg lehet ismerkedni a rejtőzködő parányok világával és a Varázshegy titkaival is.



Nemcsak az állatokat, hanem a növényeket is érdemes megcsodálni a Budapesti Állatkertben. Még mindig virágzik ugyanis a hóvirág és a csillagvirág, de egyre több más virág is szirmot bont, sőt már a higan cseresznyefák is virágba borultak. Jóllehet a tulajdonképpeni cseresznyevirágzás áprilisra várható, a higan díszcseresznye arról nevezetes, hogy néhány héttel korábban, általában a tavaszi nap-éj egyenlőség idején virágzik - hívták fel a figyelmet a közleményben.



A Fővárosi Állat- és Növénykert által fenntartott Margitszigeti Kisállatkert lakóit az év minden napján láthatja a közönség, hiszen a kert körüli sétányokról a legtöbb állat jól megfigyelhető. Tavasztól őszig azonban a Kisállatkert belső része is nyitva áll a nagyközönség előtt. A szezon itt már március 15-én elkezdődött, hétvégente pedig 13 órától a Kisállatkert lakóit bemutató ismeretterjesztő program is várja a látogatókat - olvasható a közleményben.