Ukrajnai háború

Orbán: Európa "háborús pszichózisban szenved"

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos, hogy világossá tegyük, a globális többség békét akar - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Ankarában, a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján mondott beszédében.



A kormányfő hangsúlyozta: sajnos, Európa "háborús pszichózisban szenved", a kontinens napról napra sodródik bele a háborúba.



Orbán Viktor a türk államok vezetőinek megköszönte, hogy a béke hangját erősítik.



Köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek is, aki - mint mondta - eddig sikeresen tudott közvetíteni a harcoló felek között, és arra kérte, hogy erőfeszítéseit folytassa a jövőben is. "Csak így lehet esélyünk a békére" - emelte ki Orbán Viktor. Azt is megköszönte a török elnöknek, hogy a NATO keretében Magyarország és Törökország összehangolhatja munkáját.



A kormányfő hangsúlyozta: Európa fő kérdése ma a háború, és ez nehéz helyzet elé állítja Magyarországot. Ukrajna szomszédos állam, a háború hatásai azért súlyosak és közvetlenek, az infláció az egekben van, és az energiaárak is történelmi magasságban - tette hozzá, jelezve azt is, hogy a háborúban most már sok magyar ember is meghalt, mert a Nyugat-Ukrajnában élő magyar közösség tagjai közül is besorozzák a férfiakat a hadseregbe.



Ezért - folytatta - Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások.



A miniszterelnök ugyanakkor annak a véleményének adott hangot, hogy amit most látnak Európában, az több mint háború, mert valójában "egész Európa hatalmi viszonyainak újraszerkesztése történik", és ez kihat majd a türk világra is. Hozzátette, Magyarországról egy másik veszélyt is látnak: olyan folyamatok zajlanak a világgazdaságban, hogy újra blokkosodás történhet.



Kijelentette: a világgazdaság blokkosodása ellentétes a magyar érdekkel, Magyarország nem a blokkosodásban, hanem a kollektivitásban, az összekötésben látja a jövőt.



Ebben a türk államok kulcsszerepet játszhatnak, hiszen itt együtt vagyunk európai, kaukázusi és közép-ázsiai országok, amelyek a kölcsönös tisztelet alapján kapcsolódnak össze egymással, jó példát adva az egész világnak - fogalmazott.



Közölte: Magyarország támogatja, hogy gazdasági, kereskedelmi és energetikai összeköttetéseik a türk államokkal új dimenzióba lépjenek. Szeretnénk részt venni minél hamarabb a türk befektetési alapban is, a szükséges pénzügyi eszközeink rendelkezésre állnak - jelezte.

A kormányfő kifejezte Magyarország részvétét a Törökországot ért drámai földrengés miatt, és nagyrabecsüléséről biztosította azokat, akik bátor munkával mentették az embereket. Hangsúlyozta: Magyarország kutató- és mentőegységei az első napokban csatlakoztak török társaikhoz, és sok embert sikerült megmenteniük.



Megerősítette, hogy Magyarország csütörtökön 100 tonna kórházi eszközt adott át a török katasztrófavédelemnek, és azt is jelezte, hogy Törökország az újjáépítésben is számíthat Magyarországra. Megjegyezte: látva Törökország hatalmas fejlődését az elmúlt 23 évben, illetve az elmúlt tíz év "fantasztikus előrelépéseit", amit Recep Tayyip Erdogan elnök irányításával megtett az ország, biztos abban, hogy az újjáépítés is sikeres lesz.



Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából arra is emlékeztetett, hogy a török-magyar barátság hosszú, mély gyökerekkel rendelkezik. Felidézte: az 1848-as magyar függetlenségi háborút a németek és az oroszok leverték, ezután katonatisztek, tudósok és politikusok százai menekültek Törökországba, akiket a törökök befogadtak.