Magyarországra jön a pápa

Pápalátogatás: itt a részletes program

Fotó: MTI/Soós Lajos

Bemutatták Ferenc pápa áprilisi magyarországi apostoli útjának logóját és jelmondatát szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. A Vatikán hétfőn jelentette be, hogy a pápa április 28-30. között Magyarországra látogat.



Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ismertette: a logón a Lánchíd rajza látható. A főváros jelképe Ferenc pápa gondolatára is utal, hogy a keresztények sajátos feladata hidakká válni a világban.



A hidat bal oldalról a vatikáni színek, a sárga és a fehér, jobbról a nemzeti trikolór színei keretezik. Mögötte egy kör látható, amely egyrészt jelenti az Eucharisztiát, a "köztünk élő Krisztust", de a földkerekséget is.



A kereszt a glóbuszon jelzi, hogy Krisztus az egész világot megváltotta - mondta Veres András.



A látogatás jelmondata: Krisztus a jövőnk.



Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek reményét fejezte ki, hogy Ferenc pápa útja "lelki ösztönzést" és "új indítást" fog adni az egész magyar népnek.



A bíboros felidézte: Ferenc pápa már a 2021-es Nemzetközi Eucharsztikus Kongresszus budapesti miséje után a repülőtérre menet jelezte, hogy szívesen visszatérne Magyarországra. Ezúttal nem egy nemzetközi rendezvényre jön, áprilisi útja a magyar közösségnek szóló lelkipásztori látogatás.



Kitért arra: természetesen egy ilyen látogatásnak része a világi vezetőkkel való találkozás is, ahogy ez mindjárt itt tartózkodása első délelőttjén, pénteken megtörténik majd. A pápa látogatásának további programjai szimbolikusak, egy-egy közösségnek szólnak.



Péntek délután a Szent István-bazilikában találkozik a magyar püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, diakónusokkal, hitoktatókkal, kifejezve összetartozását a magyar katolikus közösséggel.



A találkozót a téren kivetítőről lehet majd követni - jegyezte meg.



Erdő Péter különösen szimbolikusnak nevezte a találkozó helyszínét, hiszen a bazilikában őrizzük a Szent Jobbot, annak a királyunknak az ereklyéjét, aki a történelmi hagyomány szerint elsőként felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának.



Erdő Péter kiemelte: Ferenc pápa szombat délelőtti látogatása a vak és mozgássérült fiatalokat gondozó Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban jelzi a Szentatya szeretetét és szolidaritását e fiatalok iránt. A Rózsák terei Szent Erzsébet-templomban a szegényekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel akar találkozni. Ez a találkozó is követhető lesz kivetítőről a templom előtti térről.



Az egyházfő szombat este a Papp László Sportarénában fiatalokkal találkozik. Ferenc pápa háromnegyed-egy órát tölt majd a fiatalokkal, de a programnak része lesz koncert és közös imádság is - tette hozzá a bíboros.

A vasárnapi szentmisére a Kossuth téren várnak mindenkit határon innen és túlról, és a Szentatya várja a testvéregyházak képviselőit is.



A repülőtérre menet Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóival és a tudományos és kulturális élet képviselőivel találkozik - mondta Erdő Péter.



Michael Wallace Banach apostoli nuncius a sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország az első, ahova Ferenc pápa kétszer is ellátogat. Apostoli útja nemcsak tovább erősíti a Szentszék és Magyarország kapcsolatát, hanem tanúságtétel is arról, hogy a kereszténységet tovább lehet adni a következő nemzedékeknek.



Ferenc pápa áprilisi látogatása a 41. nemzetközi útja lesz.