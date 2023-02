Belpolitika

Márki-Zay Péter: május elején tartja alakuló közgyűlését a Mindenki Magyarországa Néppárt

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Május elején tartja alakuló közgyűlését a Mindenki Magyarországa Néppárt, amely önállóan mérettetné meg magát a 2024-es európai parlamenti (EP) választásokon - jelentette be Márki-Zay Péter szerdán Hódmezővásárhelyen.



A politikus, Hódmezővásárhely polgármestere évértékelő sajtótájékoztatóján azt mondta, az EP-választásokon csak pártok indulhatnak. Ezért a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) úgy döntött, szükség van egy pártra, amely indulhat.



Az EP-választás tisztán listás, arányos választás, ezért nincs jelentősége annak, ha minden politikai erő saját ideológiáját képviselve önállóan indul - közölte az MMM elnöke. Hozzátette: bízik benne, hogy az önálló indulás nem befolyásolja az önkormányzati választáson az ellenzéki esélyeket.



A politikus azt javasolta az ellenzéknek, hogy a 2024-es önkormányzati választáson ne pártok jelöltjeiként, hanem helyi lokálpatrióta szövetség színeiben induljanak el. Amennyiben az ehhez szükséges együttműködésről nem sikerül megállapodni, az egyetlen tisztességes megoldás az előválasztás - mondta.



Hangsúlyozta, a Mindenki Magyarországa Néppárt - a jelenleg a minél nagyobb ellenzéki frakcióért egymással harcoló pártokkal szemben - a rendszer ellenzéke kíván lenni. Az új politikai erő önzetlenül áll ki majd az üldözöttek, a gyűlöletkampánnyal sújtott kisebbségek mellett, a tisztesség, becsület kultúráját akarja képviselni, és nem állami forrásokból, hanem kizárólag adományokból fog működni - jelentette ki Márki-Zay Péter. Tudatta, a szervezet hosszabb távon az EP legnagyobb politikai ereje, az Európai Néppárt tagpártjává szeretne válni.



A 2022-es választásról szólva a korábbi miniszterelnök-jelölt azt mondta, nem az ellenzéki kampány hibái, hanem a propagandagépezet és az óriási anyagi fölény eredményezte a kormánypártok győzelmét. Ugyanakkor az ellenzéket, és személy szerint őt is terhel felelősség - ismerte el a politikus.



Úgy fogalmazott: a bukásban kétségkívül volt annak része, hogy "hátulról is lőttek". Az ellenzék egységét ugyan megteremtették, de ahol a csapat egy része a csapatkapitányra lő, nem az ellenfélre, az nem igazi egység.



Nem hogy "a CIA, Soros vagy Brüsszel", de még Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke sem az ellenzéket támogatta. Nem osztotta meg a kampányüzeneteket, a hírek szerint már februárban lepaktált az ellenféllel, alkut kötött, a nála lévő lejárató anyagokat nem szivárogtatta ki - mondta a Márki-Zay Péter.



A politikus kizártnak tartja, hogy egy csak baloldali támogatottságú, civileket elutasító jelölt jobb eredményeket érne el, mint a 2022-es ellenzéki összefogás. Jobboldali szavazók nélkül nem lesz kormányváltás - hangsúlyozta.

Márki-Zay Péter úgy látja, a jelenlegi rendszerben és választási szabályok mellett nem lehet leváltani a kormányt. Meg kell változtatni a feltételeket, ahogy azt 1988-89-ben az Ellenzéki kerekasztal tette. Az ellenzéknek ki kell követelni a feltételek megváltoztatását - mondta.