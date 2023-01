Felsőoktatás

Nyílt napot tartanak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen csütörtökön

Online nyílt nappal várja az érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) csütörtökön, a programokat az egyetem Facebook-oldalán követhetik az érdeklődők délután 4 órától.



Az NKE tájékoztatása szerint a nyílt napon interjút láthatnak az érdeklődők Deli Gergely rektorral, az egyetem nemzetközi kapcsolatairól pedig Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes ad tájékoztatást.



Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar képzéseit Méhes Tamás oktatási dékánhelyettes mutatja be, a Víztudományi Kar képzéseiről Bíró Tibor dékán beszél, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar képzéseit Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes ismerteti. A Rendészettudományi Kar képzéseiről Hautzinger Zoltán ezredes, oktatási dékánhelyettes, a Katasztrófavédelmi Intézet képzéseiről pedig Érces Gergő őrnagy, megbízott tanszékvezető tart előadást.



A nyílt napon egyetemi hallgatók mesélnek arról, milyen egy nap a Ludovika Campuson, a Bajai Campuson és a Zrínyi Campuson, a leendő hallgatóknak emellett virtuális túrákon is bemutatják az egyetemi kampuszokat. A képzések és az egyetemi sportélet bemutatása mellett egykori hallgatók is beszámolnak az egyetem elvégzése utáni életpályájukról.



A nyílt napon az érdeklődők Paplogó Editnek, az oktatási és tanulmányi iroda vezetőjének tehetik fel a felvételivel kapcsolatos kérdéseiket.