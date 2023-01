Ukrán és orosz nyelven is elérhető a Kék Vonal lelkisegély-szolgáltatása

Ukrajnai háború

Az Ukrajnában dúló háború elől menekülő családoknak és gyermekeknek idegen környezetbe kerülve kiemelten szükségük van az érzelmi támogatásra és a meghallgatásra.

A közleményben azt írták, az Ukrajnában dúló háború elől menekülő családoknak és gyermekeknek idegen környezetbe kerülve kiemelten szükségük van az érzelmi támogatásra és a meghallgatásra. A Kék Vonal ukrán és orosz nyelvű szolgáltatásával biztosítja, hogy a Magyarországon élő menekültek az anyanyelvükön is kaphassanak segítséget.



A tájékoztatás szerint az anonim és - a magyar hálózatból - ingyenesen hívható lelkisegély-vonalon képzett ügyelők minden kedden és csütörtökön 16 és 20 óra között várják a 24 év alatti fiatalok, gyermekek és az értük aggódó szülők hívásait ukrán és orosz nyelven, a +36-80/984-590-es telefonszámon.



Az alapítvány e-mailben is tud segíteni; az ukraine@kek-vonal.hu e-mail címre érkező ukrán és orosz nyelvű leveleket három munkanapon belül megválaszolják - tették hozzá.



Hangsúlyozták: az ukrán és orosz nyelvű szolgáltatás mellett a magyar nyelvű ügyelők továbbra is a nap 24 órájában várják a megkereséseket a 116-000-s számon.



Az alapítvány tudatta azt is, hogy az ukrán és orosz nyelvű szolgáltatás a UNICEF és a Child Helpline International támogatásával jött létre. Ennek révén Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában, Moldovában, Csehországban és Szlovákiában is segíthetnek az ott élő ukrán gyermekeknek és családoknak - írták.



A szervezet lelkisegély-vonalaira várják magyar, valamint ukrán és orosz nyelvű önkéntes segítők jelentkezését - olvasható a közleményben.