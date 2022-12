Állati

Egy láthatatlan hal lett az év hala

A Magyar Haltani Társaság honlapján megadott három jelöltre 2022. december 31-én délig 5805 szavazat érkezett, ez alapján alakult ki a végeredmény.



Harmadik helyen a nagyobb folyók márnazónáját és a dévérzóna sodrottabb szakaszait jellemző selymes durbincs végzett, megszerezve a szavazatok 12 százalékát. A lassú folyószakaszokat és az állóvizeket kedvelő sügérre a szavazók 38 százaléka voksolt, így második lett. Az első helyet, 50 százalékot picivel meghaladó abszolút többséggel, a magyar Vörös könyvben is szereplő, fokozottan védett lápi póc szerezte meg.



A maximum 8–10 centis testhosszt elérő lápi póc őshonos és bennszülött halunk, amely itt alakult ki a Duna vízrendszerében. A Kárpát-medencén kívül csak a Duna alsó szakasza mentén és a Dnyeszter torkolatvidékén él. Jellegzetessége a sötéten foltozott barna szín, az oldalán húzódó rézvörös csík, a hosszú hátúszó és a lekerekített farokúszó. Táplálékát zömmel kisebb gerinctelen állatok, férgek, rákocskák, puhatestűek alkotják, de apróbb halakat is bekebelez.



Ahogyan a neve is elárulja, a növényekkel benőtt, álló vagy lassan áramló vizek adják az igazi otthonát. Hajdan tömeges volt hazánkban, de a lápok és mocsarak lecsapolását követően visszaszorult azok maradékaiba, a tőzegfejtők gödreibe meg a csatornákba.



A lápi póc már nagyon ritka, alig lehet vele találkozni a természetben, jelenleg a kihalás veszélye fenyegeti, akárcsak az olyan fajokat, mint az elevenszülő gyík, a kaszpi haragossikló, a lápi póc, a magyar szöcskeegér vagy a délvidéki földikutya.



Tekintettel arra, hogy nagyon megritkult, a fennmaradásáról gondoskodni kell. Ezt hazánkban – mesterséges szaporítással és a szaporulat kitelepítésével – egy fajvédelmi program segíti.