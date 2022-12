Média

NMHH: a hagyományos rádiózásra az online tartalomfogyasztás korában is van igény

A hagyományos rádiózásra az online tartalomfogyasztás korában is van igény, a rádiókat ma is milliók hallgatják - írta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében az NMHH, illetve szakmai partnerei megbízásából végzett kutatások alapján.



A közleményben azt írták, hogy együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete (RAME) azzal a szándékkal, hogy növeljék a közérdekű rádiósszakmai aktivitások hatékonyságát és a fogyasztói tudatosságot.



"A rádiós szakma elismertségének növelése és a rádiós műsorterjesztés korszerűsítése céljából megkötött együttműködés fókuszában kutatások, tanulmányok és kiadványok készítése, valamint szakmai rendezvények szervezése áll" - olvasható a kommünikében.



Az NMHH, illetve szakmai partnerei megbízásából végzett kutatások alátámasztják, hogy a hagyományos rádiós műsorterjesztésnek az online tartalomfogyasztás korában is megvan a közönségbázisa - írták, hozzátéve, hogy 2022-ben a globális gazdasági folyamatok rányomták bélyegüket a legtöbb médiaszolgáltató, így a rádiók üzleti teljesítményére is.



"A kihívásokkal a rádiós szereplők a rádió, mint médium hatékonyságának, rugalmasságának és gyorsaságának folyamatos bizonyításával, illetve a még magasabb szintű ügyfélkiszolgálással tudnak szembeszállni" - idézték a közleményben Turi Árpádot, a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének elnökét.



A RAME elnöke hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben kiemelt jelentősége van a szakmai összefogások kiaknázásának, a hatékonyság és a fogyasztói tudatosság növelésének, amelyek megvalósulását szolgálja az NMHH-val létrejött együttműködés.



A közlemény szerint "az NMHH megbízásából végzett rendszeres hazai rádiós hallgatottságmérésekből kiderült, hogy a rádió jelentősége az online tartalomfogyasztás térhódítása mellett sem csökkent számottevően. A rádiókat jelenleg napi szinten 5,2, míg hetente 7,5 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében.



"A Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületével a közös munka egyik sarokkövét a médiapiaci kutatások- és elemzések, valamint ezek kommunikációja alkotja majd. A piacelemzések rendkívül fontosak a trendek és a fogyasztói insightok megértése miatt, illetve a kialakítandó stratégia szempontjából is. Egy, a közelmúltban végzett kutatás feltárta, hogy a hagyományos rádió-, és az online audiotartalomfogyasztás jól megfér egymás mellett. Az új digitális csatornák használata nem megy a rádiózás kárára" - idézték a közleményben Szabó László Zsoltot, az NMHH Médiapiaci Együttműködési és Kutatási igazgatóját.

A felmérés arra a jelenségre is fényt derített, hogy a fiatalok szívesebben fogyasztják az élő és archív rádióadásokat is online. A jövőbeni kutatásoktól - a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületével együtt - azt várja a hatóság, hogy további hasznos adatokkal segítik majd a közös munkát - tudatták a kommünikében.