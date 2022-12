Ukrajnai háború

A BKK meghosszabbította az ukrajnai menekültek ingyenes utazási lehetőségét

Meghosszabbították március 31-ig az Ukrajnából érkező menekültek ingyenes utazási lehetőségét a fővárosi közösségi közlekedési járatokon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták: a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére március 4-én bevezetett díjmentes utazás az eddigiekhez hasonlóan, személyazonosításra alkalmas ukrán úti okmány felmutatásával vehető igénybe.



A BKK tájékoztatása szerint ilyen okmány lehet az ukrán útlevél, az ukrán személyi igazolvány, az ukrán tartózkodási engedély, Ukrajnában tanuló egyéb külföldi diákoknak az ukrán diákigazolvány, illetve az olyan egyéb okirat, amelyben más külföldi állampolgár esetében ukrán lakcím is megtalálható.



Hangsúlyozták: a díjmentes utazásra jogosító okmányokat továbbra is elfogadják a BKK-járatokon - kivéve a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgia járatokat és a hajókat -, valamint a HÉV és a környéki "kék" buszok Budapesten belüli szakaszán.



A közleményben a BKK utasait is arra kérte, hogy utazásaik alatt, ha szükséges, nyújtsanak segítséget a BKK járatain közlekedő menekülteknek.