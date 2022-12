Szilveszter

OKF: ablakból, erkélyről senki ne indítson tűzijátékot

A szilveszteri tűzijátékokat szabadtéren lehet felhasználni, saját kertből, vagy közterületről indíthatók, de a társasház ablakából és erkélyéről nem. A szilveszter éjjeli tüzek megelőzhetők lennének, ha mindenki betartaná a pirotechnikai eszközök használati szabályait - áll az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdai, MTI-nek elküldött közleményében.



Arra figyelmeztetnek, hogy senki ne vásároljon tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy "csomagtartóból", mert azok tűzvédelmi szempontból nem megfelelők.



A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet legálisan beszerezni, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz.



Minden évben előfordul, hogy autóban felejtett és idő előtt elindult tűzijáték miatt ég ki egy jármű, ezért az OKF azt tanácsolja, hogy a pirotechnikai eszközök ne maradjanak a kocsiban vásárlás után.



A tűzijátékot nem szabad a fűtés és a tűzhely közelébe tenni, mert a melegtől idő előtt működésbe léphet. Felhasználásig el kell zárni, mégpedig napfény-, pára- és vízmentes helyre, ahol a gyerekek, háziállatok nem férhetnek hozzá.



Semmiképpen nem szabad benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal együtt tartani.



A pirotechnikai termékek használati utasítása részletesen tartalmazza, hogy hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni és mekkora védőtávolságot kell tartani tőle. Ezt mindig be kell tartani! - tanácsolják.



Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre, vagy épületre. Erős szélben ne tűzijátékozzunk. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellől - írták.



Arra is figyelmeztetnek, hogy az elhasznált tűzijátékok még forró maradványait nem szabad rögtön a kukába dobni, mert tüzet okozhatnak.



Azt tanácsolják, hogy a kutyatartók ne kössék meg a kutyájukat, inkább engedjék be a lakásba. Szilveszter éjszaka sok kutya elszökik, beszorul, beesik valahova. Gyakran a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk a bajba jutott állatokat.



Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó lesz készenlétben 500 járművel. Ha tüzet, bajba jutott embert, állatot lát valaki, hívja a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.