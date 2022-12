Ünnep-jótékonyság

Mintegy negyvenezren jártak idén a Mikulásgyárban

Az élelmiszeradományok közel 85 százalékát magánszemélyek adták, de több mint száz nagyvállalat, tizenegy sportklub és két színház is támogatta az akciót.

Mintegy negyvenezer látogató, köztük turisták, valamint kétezer óvodás és kisiskolás járt a tizennyolcadik Mikulásgyárban december 1-22. között - közölte az akció szervezője hétfőn az MTI-vel.



Zsolnai Endre elmondta: csaknem kétezer segítőjük legtöbbje multicégek dolgozója, valamint középiskolás diák volt, de külföldi önkéntesei is voltak a csütörtök este bezárt Mikulásgyárnak. A gyerekek jelentős részét szervezetten hozták a karitatív akció helyszínére azok a pedagógusok, akik fontosnak tartották, hogy a gyermekek is megtanulják a szolidaritás és az önzetlenség fogalmát.



Az idén a Mikulásgyár két helyszínen működött, a pesti oldalon a Városháza Parkban és a budai oldalon az Etele Plázában. Adataik szerint a budai oldalon lakók jóval több ruhát hoztak az adománygyűjtő akció helyszínére, míg a pesti oldalra 25 százalékkal több élelmiszer érkezett.



A rászorulókat a Mikulásgyár honlapján keresztül is lehet még támogatni. A december 31-ig befolyó összegekből új játékokat, édességeket vásárolnak azoknak a családoknak, akiknek nem csak karácsonykor van szükségük támogatásra - tudatta a szervező.