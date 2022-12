Ünnep

BvOP: szinte minden büntetés-végrehajtási intézetben tartanak karácsonyi szentmisét

A büntetés-végrehajtási szervezet az ünnepi időszakban "számtalan programmal, csoportfoglalkozással, filmvetítéssel, előadással, jóvátételi felajánlással és egyéb, karácsonyhoz kapcsolódó eseménnyel biztosítja", hogy a fogvatartottak közelebb kerüljenek a karácsonyi ünnepkörhöz. 2022.12.24 11:39 MTI

Karácsony közeledtével szinte minden büntetés-végrehajtási intézetben rendeznek szentmisét - tudatta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint "az egyházi vezetők fontosnak tartják, hogy a karácsonyi áldás és a szentírás is eljusson azon hívőkhöz, akik az elkövetett bűncselekményük miatt szeretteiktől, családjuktól távol töltik az ünnepeket".



A büntetés-végrehajtási szervezet az ünnepi időszakban "számtalan programmal, csoportfoglalkozással, filmvetítéssel, előadással, jóvátételi felajánlással és egyéb, karácsonyhoz kapcsolódó eseménnyel biztosítja", hogy a fogvatartottak közelebb kerüljenek a karácsonyi ünnepkörhöz.



Ilyenkor a reintegrációs tisztek, a felügyelők, a börtönpszichológusok és börtönlelkészek munkájára a szokásosnál nagyobb hangsúly helyeződik. "Ezekben a napokban kiemelt figyelemmel segítik az ünnepi időszakot nehezebben viselő fogvatartottakat, ezzel nem csak őket támogatják, de biztosítják a börtönök rendjét is, hiszen a büntetés-végrehajtás fő feladata ekkor is a biztonságos őrzés fenntartása" - fogalmaztak.



Kitértek arra, hogy "karácsonykor kivétel nélkül minden elítélt asztalára ünnepi menü kerül", a börtönök is ünnepi díszt kapnak, és lehetővé teszik, hogy "mindazok, akik a videó-hívás alapú kapcsolattartási lehetőséggel élve felhívják hozzátartozóikat, a beszélgetés során egy kis bepillantást nyerhetnek az otthoni környezetbe - olvasható a BvOP közleményében.