Honvédelem

Lecserélik a magyar honvédség kézifegyver-állományát

A magyar honvédség kézifegyver-állományát cseh licensz alapján készülő kézifegyverekkel cseréljük le - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtökön Kiskunfélegyházán.



A honvédelmi miniszter hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóban a politikus kijelentette, hogy "az átfegyverzés - ahogy sokan látjuk és tudjuk - meg is történt".



A kézifegyvereket vegyesvállalati formában fogják gyártani, nemcsak a magyar honvédség számára, de a nemzetközi piacra is - fogalmazott a miniszter, aki szerint ez nagyon fontos lépése a magyar haderő fejlődésének és a magyar védelmi ipar fejlesztésének.



A politikus kiemelte: elkötelezett híve annak, hogy Magyarország ne pusztán eszközöket vásároljon, hanem az eszközszállítóktól való függés csökkentésének érdekében többek közt munkahelyeket, adóbevételt, innovációs lehetőséget, innovációs platformot teremtsen.



A cseh Colt CZ Group csütörtökön jelentette be, hogy kézifegyvergyártó közös vállalatot alapít Magyarországon. A vállalkozás a magyar fél által biztosított és a legmodernebb technológiával felszerelt üzemegységben működik majd.