Közigazgatás

Elfogadta a kormány a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programot

Elfogadta a kormány a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programot, amely megteremti az egyszerű, kényelmes és hatékony ügyintézés feltételeit - közölte az MTI-vel pénteken a Digitális Magyarország Ügynökség.



A program megvalósításáért felelős szervezet kiemelte, hogy a kiváló felhasználói élményt nyújtó, egységes digitális környezet egyszerűsíti az állampolgár és a kormányzati szervek közötti kommunikációt. Az alapdokumentum a digitális állampolgárságot helyezi középpontba, rendelkezik a nemzeti adatvagyon hasznosításáról és a felhőtechnológia alkalmazásáról is. Olyan közigazgatási terek jönnek létre, amelyek a világhálón keresztül bármikor elérhetőek, és minden lehetőséget biztosítanak, amire a személyes ügyintézés alkalmas - tették hozzá.



A program első lépéseként az elektronikus tárcában elérhetővé válik az összes okmány digitális változata, biztosítva a digitális azonosítást. A kapcsolattartás érdekében digitális postaláda készül, az ügyintézések és levelezések elektronikus dokumentumtárba kerülnek. A digitális alapképességek része az EU egész területén hiteles elektronikus aláírás is, az elektronikus fizetéssel pedig teljes mértékben integrálttá válik az állampolgári szolgáltatás, az állammal és azon kívül is lehet majd fizetési tranzakciókat indítani - írták.



A 2026-ig terjedő első stratégiai szakasz végére szinte minden közigazgatást érintő ügyet online lehet majd intézni. A legfontosabb ügyintézések fejlesztése már 2023-ban elkezdődik - olvasható a közleményben.