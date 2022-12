Kormány

Szentkirályi Alexandra: Áldott karácsonyt Magyarország! - videó

Mindent meg fogunk tenni ezután is, hogy megvédjük a magyar családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket - mondta a Facebookon közzétett karácsonyi videójában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



"Itt van a legszebb keresztény ünnep, az elcsendesedés és a szeretteinkkel való együttlét ideje. Idén talán még jobban örülünk, ha együtt és békében lehetünk, mert látjuk, hogy ez mennyire törékeny" - fogalmazott a kormányszóvivő.



Felidézte, hogy egész évünket meghatározta a háború miatti aggodalom. "Tavaly ilyenkor még azt reméltük, ha túl leszünk a járványon, akkor visszatérhetünk a normális kerékvágásba, de sajnos nem így lett" - tette hozzá.



"A háború és a szankciós rossz döntések miatt nehéz időket élünk. Európát energia- és gazdasági válság, valamint brutális áremelkedés sújtja, ami a magyar emberek életére is kihat. Sokan aggódnak a családjuk biztonságáért, megélhetéséért, munkahelyéért, vállalkozásáért" - mondta Szentkirályi Alexandra.



A kormányszóvivő hangsúlyozta: csak remélni tudjuk, hogy minél előbb józan döntést hoznak azok a hatalmak és európai vezetők, akik valóban tehetnek a békéért és a szankciós válság befejezéséért.



"Itt, Magyarországon mi annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk ebbe belesodródni az országot és amennyire tudunk, védekezünk a válság ellen.



A kormány munkáját egész évben ez határozta meg" - jelentette ki.



"A karácsonyfa mellé is ezt az üzenetet tudom önöknek tenni: mindent meg fogunk tenni ezután is, hogy megvédjük a magyar családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket" - mondta Szentkirályi Alexandra.



A kormányszóvivő békés, boldog karácsonyt kívánt a videóban minden magyar családnak, minden magyar embernek.