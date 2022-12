Családpolitika

Hornung Ágnes: fontos az egyszülős családok támogatása

Az Egyszülős Központ évente többször is hirdet olyan pályázatot az egyszülős családok gyermekei számára, mely valamiféle aktivitásra ösztönzi őket, kiemelten a karácsonyi időszakban. 2022.12.23 03:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karácsonyhoz közeledve nélkülözhetetlen, hogy azokat a családokat is támogassák, ahonnan ugyan az egyik szülő hiányzik - mondta el Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Egyszülős Központ karácsonyi receptversenyének keddi eredményhirdetésén.



Hornung Ágnes, aki a verseny fővédnöke volt, kiemelte: a kormány fontos stratégiai partnere az Egyszülős Központ.



A Süss, főzz és nyerj! elnevezésű verseny célja az volt, hogy a gyermekek az ünnephez kapcsolódó kedvencük receptjét küldjék be és rajzolják le, mi lesz belőle - tette hozzá az államtitkár.



A pályázatokat háromtagú zsűri bírálta el és ötöt díjazott. Az első három helyezett egy neves főzőiskola gyerekkurzusán vehet részt, két további résztvevőt pedig különdíjjal ismertek el. Emellett mind az öt díjazott egyenként 50-50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott.



Az Egyszülős Központ évente többször is hirdet olyan pályázatot az egyszülős családok gyermekei számára, mely valamiféle aktivitásra ösztönzi őket, kiemelten a karácsonyi időszakban - mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője. Hozzátette: a központ 2019-ben indította el az Angyalok pedig léteznek elnevezésű kezdeményezését, melynek célja, hogy olyan gyerekek is kapjanak ajándékot karácsonykor, akiknek a családja amúgy ezt nem engedhetné meg magának. A kezdeményezéshez évről évre egyre többen csatlakoznak.



Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2018 óta működteti az Egyszülős Központot, amely nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számít. A központ azzal a céllal jött létre, hogy egyenlő esélyt teremtsen a több mint félmillió egyszülős gyereknek és segítse az egyszülős családok mindennapjait.



Az Egyszülős Központ segítő és közösségi tér is egyben: gyakorlati segítséget nyújtanak, rendszeres programokat, képzéseket szerveznek, támogató közösséget építenek az egyszülős családban élő szülőknek és gyerekeiknek. A gyermekeket délutánonként pedig korrepetálásokkal is segítik.