Kormány

Orbán Viktor: 2023-ban védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel

A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve - jelentette ki a miniszterelnök a Kormányinfó keretében keretében tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország mégis rendkívüli teljesítményt nyújtott.



Sikerült megőrizni a munkaalapú társadalmat, soha nem dolgoztak még annyian Magyarországon, mint ebben az évben - hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor azt mondta, harmincéves csúcson van a foglalkoztatás, az emberek 74,6 százaléka dolgozik.



Bár 2022 választási év volt, mégis sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, ami nagyon ritka az európai politikában, de Magyarországon nem példátlan, 2018-ban is így történt. Közben visszakapták az idősek a 13. havi nyugdíjat, a családosok adójuk tekintélyes részét, és bevezették a 25 év alattiak adómentességét - idézte fel a kormányfő.



A miniszterelnök rendkívüli teljesítmények tartja azt is, hogy a liberális világban uralkodó "hungarofóbiát" leküzdve sikerült az EU-val megállapodni. Orbán Viktor azt mondta, reményei szerint az erről szóló megállapodásokat a következő egy-két napban alá is írják.

Hárommilliárd forintnyi dollár állt szemben hárommillió szavazóval, az utóbbiak győztek

Mintegy hárommilliárd forintnyi dollár állt szemben hárommillió szavazóval, és az utóbbiak győztek az áprilisi választáson - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor az idei rendkívüli teljesítmények között említette a tavaszi országgyűlési választást, amelyet úgy értékelt, a magyarok "nem kértek a külföldi beavatkozásból, nem kértek a dollárbaloldalból és nem hiszem, hogy ez egyhamar megváltozik Magyarországon".



Hozzátette: a választás valódi szabadságharc volt, meg kellett védeni az ország függetlenségét és szuverenitását, mert a nemzetközi szereplők olyan súllyal vettek részt a választáson, mint korábban sohasem.



Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy folytatódik az 1990 óta tartó hagyomány, amely megkülönbözteti Magyarországot a többi európai államtól: Magyarországon kívül ugyanis nincs még egy olyan ország, ahol 1990 óta ne tartottak volna előre hozott választást.

Megvédtük a határt és a rezsicsökkentést

A migráció feltartóztatását és a rezsivédelem fenntartását is az idei év sikerei között említette Orbán Viktor miniszterelnök.



Mint mondta, az egyetlen európai ország vagyunk, amelyet egyszerre két irányból ér migrációs nyomás, hiszen a déli irány mellett Ukrajna felől milliós menekültáradat jelent meg.



Orbán Viktor fantasztikus eredménynek nevezte, hogy idén negyedmilliónál több illegális határátlépési kísérletet sikerült megakadályozni.



Sikerként szólt arról is, hogy Magyarország képes volt finanszírozni a megemelkedett energiaárakat, utalva arra, hogy ugyanazért a mennyiségért a tavalyi 7 helyett 17 milliárd eurót kellett fizetnie. Hangsúlyozta: úgy teremtette elő ezt az összeget az ország, hogy a rezsivédelmi rendszer lényegét meg tudta őrizni, és ez 2023-ra is megoldott.

A háborúból Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia

A háborúból Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia - emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a szomszédunkban zajló háborúnak eddig csak vesztesei vannak. Vesztes a két egymással szemben álló fél és az európai gazdaság is. Súlyos gazdasági veszteséget szenvedünk el, szankciós felárakat fizetünk - fogalmazott.



A kormányfő hozzátette: a 2023-as év szinte minden európai ország számára azt a kihívást hozza, hogy el tudja-e kerülni a gazdasági visszaesést, illetve a recessziót, amely egyenesen a háborúból, valamint a háborúban való európai részvételből fakad, amit szankcióknak neveznek.

Orbán Viktor: 2023-ban védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel

Védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel - jelentette ki a miniszterelnök a 2023-as év céljairól szólva.



Orbán Viktor kiemelte, 2023-ban is az lesz a legfontosabb Magyarország számára, hogy kimaradjon a háborúból. A másik fontos cél, hogy kimaradjunk az európai recesszióból, tehát Magyarországon a gazdasági növekedés ne mínusz legyen, hanem plusz - fűzte hozzá a miniszterelnök.



Közölte, a kormány továbbá szeretné elérni, hogy a következő év végére egy számjegyűre zsugorodjon az infláció. A szerdai kormányülésen pedig várhatóan dönteni fog a kabinet arról, hogy a fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet a gyermeket vállaló nők esetében 30 évre emeljék - mondta.



"Szuverenitás, szabadság, teljes foglalkoztatás és a családok támogatása. Ezeket a nagy célokat 2023-ban a várható nehéz körülmények közepette sem akarjuk föladni" - fogalmazott Orbán Viktor.