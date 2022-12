Illegális bevándorlás

Bakondi György: jelentősen fokozódott a nyomás a határokon

A biztonsági helyzet romlott, a határokon a migrációs nyomás jelentősen fokozódott - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Bakondi György azt mondta, a határokon egyre agresszívebb, egyre inkább a szervezett bűnözés jeleit mutató mozgásokkal találkozni.



A helyzet európai szintű, világos politikai állásfoglalást, majd ezt követően jogi szabályozást igényel - hangsúlyozta.



A balkáni útvonalon egyes politikai körök konzekvensen menekültekről beszélnek, holott azok, akik géppisztolyokkal randalíroznak szerbiai városokban, rálőnek a magyar határrendészekre, csoportosan, erőszakosan lépnek föl, semmikép nem felelhetnek meg a menekültté nyilvánítás követelményeinek - fejtette ki a belbiztonsági főtanácsadó.



A nyolc éve zajló tömeges migrációnak nyilván vannak politikai, ideológiai indítékai - szögezte le Bakondi György. Mint mondta, 2015 óta jól látható, milyen politikai nyomásnak van Magyarország kitéve. Bár van változás, azok, akik akkor a menekültek megsegítésének élharcosai voltak, ma már a külső határok szilárd őrizetéről, a menekültstátuszra nem jogosultak visszatoloncolásáról beszélnek - jegyezte meg.



A belbiztonsági főtanácsadó rámutatott arra is: az EU bürokráciája és az Európai Parlament baloldali, liberális többsége nem változtatott, mindegy hány terrorcselekmény volt, a gazdasági helyzet mennyit romlott. Az emögött álló ideológiát a Soros-szervezetek műveiből lehet kiolvasni: minél többen érkeznek be, annál jobb, mert annál inkább oldódnak a keretek és elérhető lesz az Európai Egyesült Államok mint cél - fogalmazott.



Bakondi György az M1 aktuális csatornán elmondta, mindennapos, hogy a határon szolgálatot teljesítő járőröket támadás éri. Múlt héten több eset is előfordult, ezek egyikénél kövekkel, husángokkal dobálták meg a járőrt, aki figyelmeztető lövést adott le, erre válaszul a kerítéstől eltávolodó migránsok is a levegőbe lőttek. A határtérségben egyre gyakoribb, hogy lövések hangjai hallatszanak szerb területről - fűzte hozzá.



Bűnözők által szervezett, illegális, tömeges, erőszakos mozgásról van szó - hangsúlyozta a belbiztonsági főtanácsadó, hozzátéve, ha el is fogják őket, állampolgárságukat, személyes adataikat csak bemondás alapján lehet rögzíteni. Nem véletlenül tisztázatlan a személyazonosságuk, ezzel a visszaküldésüket igyekeznek megakadályozni - jegyezte meg.



Bakondi György kitért arra is, azok között, akik bejutnak és menekültstátust kapnak, elenyésző százalékban vannak, akik a mindennapokban dolgoznak, s a befogadó országok nyelvét megtanulják. Helyette saját korábbi életvitelüket folytatják. A belbiztonsági főtanácsadó példaként a labdarúgó világbajnokság idején a muszlim tömegek párizsi és brüsszeli agresszív fellépését említette.