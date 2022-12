Jog

Határozatot fogadott el a magyar helyreállítási tervről az EU

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatási csomagról, a multinacionális vállalatokra vonatkozó minimumadóról, Magyarország helyreállítási tervéről és a jogállamisághoz kötő úgynevezett feltételességi mechanizmusról szóló jogszabályokat - tájékoztatott az uniós tanács pénteken.



Az egy csomagban tárgyalt jogszabályokat a tagállamokat tömörítő tanács írásbeli eljárás útján fogadta el azt követően, hogy a tagországok vezetői az Európai Tanács csütörtöki, Brüsszelben tartott csúcstalálkozóján jóváhagyták őket.



A jogszabályok között van a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet, amely lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy az uniós költségvetés mozgásterét az Ukrajnának 2023-ban nyújtani tervezett makroszintű pénzügyi támogatásra használja fel. A támogatási csomag strukturális megoldást szolgáltat Ukrajna 2023-as finanszírozási szükségleteinek fedezésére. A források az alapvető közszolgáltatások biztosítására, például iskolák, kórházak működtetésére vagy a kitelepítettek lakhatásának megoldására, a makrogazdasági stabilitás megőrzésére és az Oroszország által elpusztított létfontosságú infrastruktúra helyreállítására lesz felhasználható.



A tagállamok elfogadták a globális minimumadó bevezetéséről szóló irányelvet is, ezzel vállalták, hogy azt saját adószabályaikba ültetik, ami 15 százalékos minimális társasági adó kulcs kivetését jelenti a nagy a multinacionális és a nagy belföldi vállalatcsoportokra.



A tanács hivatalosan elfogadta az uniós költségvetésnek a jogállamiság elveinek magyarországi megsértésével szembeni védelméről szóló tanácsi végrehajtási határozatot, valamint Magyarország helyreállítási tervének az Európai Bizottság által közzétett értékelését jóváhagyó tanácsi határozatot is. Az uniós bizottság értékelése szerint a magyar helyreállítási terv megfelel az összes vonatkozó kritériumnak, összhangban van a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről (RRF) szóló rendeletben meghatározott követelményekkel. A magyar terv átfogó és megfelelően kiegyensúlyozott választ ad az ország gazdasági és társadalmi helyzetére - írták.



A négy jogszabály hivatalos elfogadására irányuló írásbeli eljárás lezárult. Az elfogadás az utolsó lépés volt a tanács e jogszabályokra vonatkozó jogalkotási folyamatában.